4 عوامل تحفز الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري.. صراع الصدارة ودفعة الترجي في حسابات توروب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبارا مهما مساء اليوم عندما يلتقي مع طلائع الجيش في التاسعة والنصف على ملعب الكلية الحربية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين حيث يدخلها الأهلي بحثًا عن مواصلة الانتصارات والاقتراب أكثر من صدارة جدول الترتيب بينما يسعى طلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه قبل انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة.

ويخوض الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد العودة إلى طريق الانتصارات في الجولة الماضية إذ فاز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما حقق طلائع الجيش فوزًا مهمًا على بتروجت بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 43 نقطة في حين يأتي طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

ورغم أن المباراة تبدو نظريًا في متناول الفريق الأحمر فإنها تحمل عدة أهداف وعوامل مهمة يسعى الأهلي لتحقيقها خلال اللقاء.

مواصلة الضغط في سباق الصدارة

أول العوامل التي تحفز الأهلي في مواجهة الليلة هو رغبته في الحفاظ على فرصه الكاملة في المنافسة على لقب الدوري خاصة في ظل الصراع القوي مع الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا على قمة جدول الترتيب.

ويعلم لاعبو الأهلي أن فقدان أي نقاط في هذه المرحلة قد يضعف حظوظ الفريق في المنافسة خصوصًا قبل انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة التي ستحدد بطل الدوري.

لذلك يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فرق الصدارة وتقليص الفارق النقطي مع الزمالك المتصدر.

استمرار نغمة الانتصارات

العامل الثاني يتمثل في رغبة الأهلي في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري خلال الفترة الأخيرة.

فالفريق نجح في تحقيق الفوز في أربع مباريات من آخر خمس مواجهات خاضها في البطولة وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة بعد فترة من النتائج المتذبذبة.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب في الحفاظ على هذا النسق التصاعدي خاصة أن الفريق بدأ يستعيد جزءًا من مستواه الفني خلال المباريات الأخيرة.

دفعة معنوية قبل قمة الترجي

تمثل مواجهة طلائع الجيش أيضًا محطة مهمة للأهلي قبل واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم عندما يلتقي مع الترجي التونسي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأهلي إلى تونس يوم الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة استعدادًا للمواجهة المرتقبة وهو ما يجعل مباراة الجيش فرصة مثالية للفريق للحصول على دفعة معنوية مهمة قبل القمة الأفريقية.

ويأمل الجهاز الفني أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية وأداءً مقنعًا يمنح اللاعبين الثقة قبل المواجهة القارية الصعبة.

توروب يسعى لاستعادة ثقة الجماهير

أما العامل الرابع فيرتبط بالمدرب ييس توروب الذي يسعى إلى استعادة ثقة جماهير الأهلي بعد الانتقادات التي طالت الفريق في الفترة الأخيرة بسبب تراجع المستوى الفني في بعض المباريات.

ورغم تحقيق الانتصارات فإن الأداء لم يكن مقنعًا في عدة مواجهات وهو ما دفع المدرب الدنماركي إلى عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء خاصة الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق استقبال 17 هدفًا في 19 مباراة بالدوري.

كما ركز الجهاز الفني خلال التدريبات الأخيرة على تحسين الفاعلية الهجومية وتقليل إهدار الفرص إلى جانب الحفاظ على التركيز طوال المباراة وعدم التراجع بعد تسجيل الأهداف.

استعدادات الأهلي للمواجهة

ومنح الجهاز الفني للأهلي لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب قبل أن يستأنف الفريق تدريباته وسط حالة من التركيز الشديد استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

كما حرص الجهاز الفني على دراسة منافسه بشكل دقيق من خلال مشاهدة عدد من مبارياته الأخيرة للوقوف على أسلوب لعبه ونقاط القوة والضعف وتم عرض هذه الجوانب على اللاعبين خلال المحاضرات الفنية بالفيديو.

وشهدت تدريبات الفريق عودة محمد هاني للمشاركة بصورة طبيعية بعد حصوله على راحة في المباراة الماضية كما عاد محمد شكري بعد اكتمال جاهزيته البدنية في حين خضع المهاجم الأنجولي ويلسن كامويش لتدريبات خاصة.

ومن المنتظر الا يجري الجهاز الفني تغييرات كبيرة على التشكيل الذي خاض مباراة المقاولون العرب باستثناء احتمالية عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلًا من مصطفى شوبير إلى جانب مشاركة محمد هاني بدلًا من أحمد عيد.

طلائع الجيش يبحث عن المفاجأة

في المقابل يدخل طلائع الجيش المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب قبل انطلاق المرحلة الثانية من الدوري.

وحرص المدير الفني جمعة مشهور على تجهيز لاعبيه بشكل جيد للمواجهة مع التركيز خلال المحاضرات الفنية على استغلال الأخطاء الدفاعية للأهلي والاعتماد على سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم عبر الهجمات المرتدة.

كما تشهد صفوف الفريق عودة المدافع محمد فتح الله بعد انتهاء إيقافه بسبب تراكم الإنذارات ما يمنح الجهاز الفني دفعة إضافية في الخط الخلفي.