ترامب يبرر ارتفاع أسعار النفط: ثمن زهيد مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم
أسماء المصابين والمتوفين بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان / أبو سمبل
متشوق للمزيد.. حمزة عبد الكريم يعلق على أول هدف يسجله مع برشلونة
الأوقاف: علينا الترحم على أرواح الشهداء الذين صنعوا المجد بتضحياتهم
قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة
لاريجاني: أعداؤنا ظنوا أن إيران ستصل لطريق مسدود بمقتل خامنئي
وزير الزراعة يدعو القطاع الخاص للتوسع في المشروعات الزراعية بأفريقيا
الذهب مستقر في قطر.. سعر عيار 21 بـ 530 ريالا
بمظهر SUV رياضي.. ماذا تقدم لكزس LX موديل 2026؟
مستعدون للتضحية.. رئيس البرلمان الإيراني والحرس الثوري يعلنون ولاءهم لخامنئي
رئيس الكنيست الإسرائيلي يهدد مجتبى خامنئي بالاغتيال: من يسلك طريقهم فمصيره الموت
البحرين تعلن إصابة مواطنين وتضرر منازل جراء هجوم بمسيّرات إيرانية في سترة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صراع على الصدارة.. قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الأهلي مساء غدٍ الإثنين الموافق 9 مارس، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الكلية الحربية.

ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الدوري، خاصة في ظل اشتعال الصراع بين فرق المقدمة خلال الموسم الجاري.

موقف الأهلي في جدول الدوري

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما خاض الفريق 19 مباراة حتى الآن. ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة، بينما تعادل في 7 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة فقط منذ انطلاق المسابقة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة ييس توروب في استغلال حالة الاستقرار الفني للفريق، إلى جانب تواجد أبرز نجومه، من أجل مواصلة الضغط على المتصدرين والاقتراب أكثر من القمة.

القوة الضاربة في قائمة الأهلي

شهدت قائمة الأهلي تواجد مجموعة من أبرز نجوم الفريق، في مقدمتهم إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب عدد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال المباريات الأخيرة.

قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

وضمت قائمة الأهلي للمباراة عددًا من اللاعبين في مختلف المراكز، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان عثمان.

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. تهنئة يوم المرأة العالمي.. وجولات ميدانية للمحافظ بالأحياء والأسواق.. وحملات تفتيشية لمديرية العمل

قافلة طبية

موجز أخبار الوادي الجديد.. قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة.. ووكيل التعليم يوجه بالرعاية الاجتماعية للطلاب

قنصل فرنسا بمحافظة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث تعزيز التعاون

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

