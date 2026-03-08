طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة وملعب اللقاء

من المقرر أن تُقام المباراة مساء غدٍ الإثنين 9 مارس 2026، على ملعب استاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من المسابقة، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً.

طاقم تحكيم المباراة

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه كل من:

أحمد توفيق طلب.. حكم مساعد أول.

محمد الزناري.. حكم مساعد ثانٍ.

بينما يتولى محمود منصور مهام الحكم الرابع.

حكام تقنية الفيديو

وفي غرفة تقنية الفيديو VAR، يتواجد الحكم حسام عرب حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه هيثم عثمان.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين؛ في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية في سباق المنافسة بجدول ترتيب الدوري.