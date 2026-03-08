تحذير شديد للاعبي الأهلي من مدير الكرة بسبب الاعتراض على تبديلات الجهاز الفنى

حرص وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، على تحذير لاعبيه أمس بسبب أمر الاعتراض على تبديلات الجهاز الفنى خلال المباريات، وكشف مدير الكرة للاعبيه أنه يعرف أن ما يحدث بسبب المستوى والنتائج، ولكن يريد أن يبعد الضغوط عنهم، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة على بطولة الدورى ودورى أبطال إفريقيا. وأكدت إدارة الكرة أنه لم يتم توقيع أى عقوبات مالية على أحمد مصطفى زيزو بسبب ما ظهر من رفضه مصافحة الدنماركى ييس توروب، المدير الفنى للفريق، خلال تبديله أمام المقاولون العرب.

وقالت إدارة الكرة إن زيزو لاعب جيد ويتعامل بمنتهى الاحترام والأمر لا يتخطى سوى حزنه من مستواه خلال المباراة، وأن ما تردد عن إخطار البرتغالى ذى الأصول الأنجولية يلسين كامويش مهاجم الفريق من عدم تجديد إعارته غير صحيح.

وأوضحت أن هناك مباريات مهمة وقد نحتاج إليه فى أى وقت ولكن لم يتم إخطاره بشيء، ولكن المؤشرات تقول إنه سيرحل عقب نهاية الإعارة ولن يتم تجديدها ولكن لم يتم إبلاغه بشيء.

