ناقد رياضي: الأهلي حصد 48 لقب دوري ولا يوجد ظلم تحكيمي

ردَّ الناقد الرياضي عصام شلتوت على سؤال: "هل بعض الأندية تتعرض لظلم تحكيمي، ومنهم نادي الزمالك الذي يجعله يفقد البطولات؟".

وقال الناقد الرياضي، إن هذا الكلام غير صحيح، وإنه لا يوجد فريق يتعرض للظلم، ومن يتعرض لظلم تحكيمي يطلب حكامًا أجانب، وأن هناك محاكم متخصصة للفصل في أي مشكلة، ولا يستطيع أي نادي الحصول على أشياء ليست من حقه.

وأضاف عصام شلتوت، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن النادي الأهلي له جماهير كثيرة بسبب كثرة البطولات التي يحصل عليها في جميع المسابقات.

ولفت إلى أن النادي الأهلي حصل على 48 لقب دوري، وأن جماهيره تقف خلفه دائمًا لحصد المزيد من البطولات، كما أن جماهير الأهلي لا تقبل بالتعادل أو الهزيمة.