غيابات الأهلي في مواجهة طلائع الجيش غدا بالدوري

يدخل الأهلى فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غد والمؤجلة من الجولة الـ15 لمسابقة الدوري.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات مساء أمس «السبت» بعد راحة سلبية استمرت لمدة 24 ساعة عقب الفوز الصعب على المقاولون العرب 3-1 فى المواجهة التى أقيمت بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويستعيد الفريق الأحمر جهود محمد هانى الظهير الأيمن الذى تم منحه راحة من المباراة الماضية بسبب معاناته من الإرهاق، وكذلك عمرو الجزار مدافع الفريق الوافد الجديد من البنك الأهلى بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، فيما يغيب ياسين مرعى وكريم فؤاد بسبب الإصابة، وسيخضع محمد شكرى الظهير الأيسر لاختبار أخير لحسم موقفه من الدخول بقائمة الفريق من عدمه.

