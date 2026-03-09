3 غيابات عن صفوف طلائع الجيش في مواجهة الأهلي بالدوري

يستعد فريق طلائع الجيش، لخوض مواجهة مهمة أمام النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 9 مارس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الطلائع عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

غيابات طلائع الجيش أمام الأهلي

ويغيب عن صفوف فريق طلائع الجيش اسلام السعيد مساء اليوم الإثنين بسبب طرده للعب العنيف في مباراة بتروجيت الأخيرة وتم تغريمه خمسة آلاف جنيه، ويغيب الثنائي مهند محمد مهاجم الفريق وحسن مجدي بسبب تعرضهم للإصابة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الضغط على فرق المقدمة والاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للفريق بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، والاستمرار في تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة من المسابقة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، جمعها الفريق بعد خوض 19 مباراة. ونجح الفريق في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.