نجم نيوكاسل يثير اهتمام كبار الدوري الإنجليزي قبل موقعة برشلونة

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن تزايد اهتمام أندية كبرى بضم جناح نادي نيوكاسل، أنتوني جوردون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك قبل أيام من مواجهة الفريق الإنجليزي المرتقبة أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويُعتبر جوردون هدفًا رئيسيًا لثلاثة من أقوى الأندية الإنجليزية، وهي مانشستر يونايتد، آرسنال، وليفربول، وسط ترقب لعروض محتملة قد تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، بينما يسعى آرسنال لتقديم عرض يقارب 75 مليون جنيه، في حين يطلب نيوكاسل حوالي 95 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه الإنجليزي.

ويستمر جوردون في تقديم مستويات قوية مع نيوكاسل هذا الموسم 2025/2026، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 5 أهداف خلال 40 مباراة، ليكون حجر الزاوية في خطط المدرب إيدي هاو.

ويستضيف نيوكاسل برشلونة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعبه، في مباراة يسعى فيها الفريق الإنجليزي للحفاظ على مستواه المميز في دوري الأبطال والتقدم نحو ربع النهائي.

وتشير التقارير إلى أن الشائعات حول انتقال جوردون قد تؤثر على تركيزه، إلا أن اللاعب ما زال ملتزمًا بمساعدة فريقه على تحقيق أفضل النتائج في البطولة الأوروبية.