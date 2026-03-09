قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
نجم نيوكاسل يثير اهتمام كبار الدوري الإنجليزي قبل موقعة برشلونة

أنتوني جوردون
أنتوني جوردون
إسراء أشرف

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن تزايد اهتمام أندية كبرى بضم جناح نادي نيوكاسل، أنتوني جوردون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك قبل أيام من مواجهة الفريق الإنجليزي المرتقبة أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويُعتبر جوردون هدفًا رئيسيًا لثلاثة من أقوى الأندية الإنجليزية، وهي مانشستر يونايتد، آرسنال، وليفربول، وسط ترقب لعروض محتملة قد تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، بينما يسعى آرسنال لتقديم عرض يقارب 75 مليون جنيه، في حين يطلب نيوكاسل حوالي 95 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه الإنجليزي.

ويستمر جوردون في تقديم مستويات قوية مع نيوكاسل هذا الموسم 2025/2026، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 5 أهداف خلال 40 مباراة، ليكون حجر الزاوية في خطط المدرب إيدي هاو.

ويستضيف نيوكاسل برشلونة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعبه، في مباراة يسعى فيها الفريق الإنجليزي للحفاظ على مستواه المميز في دوري الأبطال والتقدم نحو ربع النهائي.

وتشير التقارير إلى أن الشائعات حول انتقال جوردون قد تؤثر على تركيزه، إلا أن اللاعب ما زال ملتزمًا بمساعدة فريقه على تحقيق أفضل النتائج في البطولة الأوروبية.

