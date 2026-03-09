هل ينجح الأهلي في إقناع ديانج بالبقاء؟.. تطورات جديدة تربك مفاوضات فالنسيا وتعيد الأمل للجماهير الحمراء

عاد اسم المالي أليو ديانج إلى واجهة المشهد داخل النادي الأهلي من جديد بعدما فتحت التطورات الأخيرة في مفاوضاته مع نادي فالنسيا الإسباني باب التكهنات حول إمكانية استمرار لاعب الوسط مع القلعة الحمراء رغم اقترابه في وقت سابق من خوض تجربة الاحتراف في الدوري الإسباني.

وكانت المؤشرات خلال الأسابيع الماضية تشير إلى اقتراب ديانج من مغادرة الأهلي بنهاية الموسم الجاري خاصة في ظل انتهاء عقده مع النادي واتفاقه المبدئي على الانتقال إلى فالنسيا في صفقة انتقال حر لكن المستجدات الأخيرة أعادت خلط الأوراق وأعادت بعض الأمل لجماهير الفريق الأحمر.

بداية القصة

بدأت فصول الملف عندما حاول نادي فالنسيا الإسباني ضم اللاعب قبل نهاية عقده مع الأهلي حيث تقدم بعرض لشراء الأشهر الستة المتبقية في عقد ديانج مقابل 500 ألف دولار.

غير أن إدارة الأهلي رفضت العرض في ذلك الوقت متمسكة ببقاء أحد أهم عناصر الفريق حتى نهاية الموسم خاصة في ظل المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية.

وبعد رفض العرض اتجهت الأمور نحو انتقال اللاعب إلى النادي الإسباني بشكل مجاني عقب نهاية عقده وهو السيناريو الذي بدا الأقرب خلال الفترة الماضية.

عقبات مفاجئة في طريق الصفقة

لكن خلال الأيام الأخيرة ظهرت تقارير صحفية أوروبية تحدثت عن وجود بعض العقبات في مفاوضات ديانج مع فالنسيا وهو ما فتح باب الاحتمالات مجددًا بشأن مستقبل اللاعب.

ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب فإن المفاوضات بين الطرفين لم تتم بشكل كامل لكنها تمر ببعض التعقيدات التي قد يتم حلها في أي وقت وهو ما يجعل الصفقة حتى الآن غير محسومة بصورة نهائية.

الأهلي يترقب

هذه التطورات أعادت جزءًا من الأمل لجماهير الأهلي في إمكانية استمرار اللاعب مع الفريق خاصة أن ديانج يعد من الركائز الأساسية في خط وسط القلعة الحمراء خلال السنوات الماضية.

ويراقب مسؤولو الأهلي الموقف عن قرب على أمل أن تمنح هذه التعقيدات فرصة جديدة لإقناع اللاعب بإعادة النظر في مستقبله والتفكير في تجديد عقده مع النادي.

الاحتراف أولوية.. والخليج في الصورة

ورغم حالة الترقب داخل الأهلي فإن مصادر مقربة من ديانج أكدت أن اللاعب لا يزال متمسكًا بفكرة خوض تجربة الاحتراف الأوروبي التي يعتبرها الهدف الأول في مسيرته خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضحت المصادر أن لاعب الوسط المالي يمتلك أيضًا عروضًا مغرية من أندية خليجية بقيم مالية كبيرة إلا أنه يفضل في الوقت الحالي انتظار حسم ملف الاحتراف في أوروبا قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

الأهلي الخيار الثالث

المفاجأة في هذا الملف أن استمرار ديانج مع الأهلي لا يبدو الخيار الأول في خطط اللاعب المستقبلية حيث يضع الاحتراف الأوروبي في المرتبة الأولى ثم العروض الخليجية في المرتبة الثانية.

أما خيار البقاء داخل القلعة الحمراء فيأتي كاحتمال ثالث قد يلجأ إليه اللاعب فقط في حال تعثر جميع الخيارات الأخرى وهو ما يجعل موقف الأهلي من تجديد عقده حتى الآن غير واضح.

ومع استمرار الغموض حول مصير صفقة فالنسيا يبقى مستقبل أليو ديانج مفتوحًا على عدة سيناريوهات في انتظار القرار النهائي الذي قد يحسم واحدة من أكثر الملفات إثارة داخل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.