السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
بعد تعرضها لوعكة.. شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفي
بلاش تفتوا في الطب.. حسام موافي يحذر من إيقاف دواء الغدة الدرقية دون استشارة
رياضة

وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد

ديانج
ديانج
إسلام مقلد

كشف خالد مغربي، وكيل اللاعب المالي أليو ديانج، نجم وسط الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول تراجع نادي فالنسيا الإسباني عن ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير إسبانية عن تراجع فالنسيا

وينتهي عقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصل الطرفين حتى الآن لاتفاق نهائي بشأن تجديد التعاقد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن اللاعب وقع على عقود مبدئية مع فالنسيا تمهيدًا للانتقال إلى النادي الإسباني في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الأهلي.

غير أن شبكة كوبي الإسبانية ذكرت مؤخرًا أن إدارة فالنسيا قررت التراجع عن ضم اللاعب، رغم اعتباره خيارًا مهمًا لتدعيم مركز محور الارتكاز في الفريق.

وأوضحت الشبكة أن القرار جاء في ظل التغييرات التي تشهدها الإدارة الرياضية للنادي، التي تسعى لوضع رؤية فنية مختلفة قبل إبرام صفقات الموسم الجديد.

وكيل اللاعب ينفي ويؤكد استمرار المفاوضات

لكن وكيل اللاعب، خالد مغربي، نفى هذه الأنباء خلال تصريحات إذاعية عبر ميجا إف إم، مؤكدًا أن المفاوضات مع فالنسيا ما زالت قائمة.

وقال مغربي إن بعض التقارير الإعلامية الإسبانية غير دقيقة، موضحًا أن اللاعب لم يخضع للكشف الطبي مع النادي الإسباني حتى الآن، خلافًا لما تداولته بعض الصحف.

وأضاف أن انتقال ديانج إلى فالنسيا في الصيف المقبل لا يزال احتمالًا قائمًا، في ظل استمرار الاتصالات بين الطرفين.

موقف الأهلي من التجديد

وفيما يتعلق بمستقبل اللاعب مع الأهلي، أكد مغربي أن باب المفاوضات لتجديد العقد مع النادي لم يُغلق حتى الآن.

وأوضح: "لدينا علاقة قوية مع الأهلي، واللاعب لن يلعب داخل مصر إلا للأهلي"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاحتراف الأوروبي يمثل أولوية لدى اللاعب خلال الفترة الحالية.

خالد مغربي أليو ديانج ديانج الأهلي نادي فالنسيا الإسباني نادي فالنسيا فالنسيا الإسباني فالنسيا

