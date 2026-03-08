تجدد مفاوضات الأهلي مع أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا عن الصفقة

عادت المفاوضات مجددًا بين الأهلي ولاعبه المالي أليو ديانج بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع نادي فالنسيا الإسباني عن فكرة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاء قرار التراجع بعد رفض المدير الفني للفريق الإسباني كارلوس كوربيران إتمام الصفقة، رغم امتلاك اللاعب عدة عروض احترافية أخرى خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات جديدة من جانب الأهلي لحسم موقف اللاعب المالي، سواء بالاستمرار مع الفريق أو دراسة العروض المقدمة له.



موعد مباراتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الذهاب على ملعب ملعب رادس في تونس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأحد 15 مارس بتوقيت القاهرة.

في المقابل، تقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكنها ستقام دون حضور جماهيري للأهلي تنفيذًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمعاقبة جماهير النادي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.