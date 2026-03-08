قبل مشهد الوداع .. 5 اختبارات صعبة لـ توروب في الأهلي

يشهد النادي الأهلي الفترة الأخيرة عدة أزمات داخل الفريق أدت لسوء النتائج والابتعاد عن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري.

ويتحمل ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي جزء كبير من أزمة النتائج السلبية والأداء الضعيف خلال الفترة الماضية.

ووسط طلبات جماهير الأهلي برحيل المدير الفني الدنماركي إلا أن محمود الخطيب رئيس النادي رفض إجراء تغيير فني جديد في الموسم الحالي.

مستحقات ريبيرو

ويعود سبب أزمة الأهلي وعدم تلبية مطالب الجماهير لأزمة مستحقات ريبيرو التي وصلت للفيفا ودخل الأهلي في نزاع قانوني حولها.

كما دخل الأهلي في أزمة مع كولر ومعاونيه حول مستحقاتهم المالية التي يقوم بتسديدها حتى الان بعد إقالتهم من مناصبهم.

ورغم غلق الطريق أمام توروب لفكرة الرحيل إلا أن المدرب مازال غير واثق في استمرار صبر الأهلي طويلا معه.

وقد يجتاز توروب الاختبار الصعب حال استعاد نغمة الانتصارات وقدم أداء أفضل خصوصا في المباريات الحاسمة القادمة.

أزمات اللاعبين

وبعد خطر الإقالة، يعد اختبار توروب الأكبر مع اللاعبين حيث وضح في أكثر من لقطة عدم ثقة اللاعبين في أداء المدير الفني واختياراته.

واخر أزماته كانت مع زيزو الذي اعترض على قرار استبداله في مباراة المقاولون العرب بجانب نفس التصرف لبن شرقي أمام زد

توروب وجه تحذير شديد اللهجة للاعبين وتدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة لمحاولة الحفاظ على الفريق وعدم تكرار الواقعة.

إصابات متتالية

يعاني الأهلي بشكل مستمر من الغيابات والإصابات وبعد عودة ترزيجيه وزيزو للمشاركة في المباريات عاد كريم فؤاد للغياب بسبب الإصابة.

وأصبح أهم اختبار لدى المدير الفني هو الظهير الأيمن حيث يتبقى الثنائي محمد هاني وأحمد عيد وهما المقيدين فقط في القائمة الإفريقية.

وفي حال رغب المدير الفني في إراحة هاني سيتوجه لأحمد عيد وحال إصابة أيا من الثنائي سيدخل المدرب في ورطة.

رحيل ديانج المقترب

بات رحيل أليو ديانج عن النادي الأهلي قرار مرتقب نهاية الموسم بعد نهاية عقده وعدم التوصل لحل للتجديد.

رغم طلب توروب استمرار اللاعب والتجديد له لمدة موسم إضافي إلا إن العرض الإسباني بجانب عروض السعودية أصبحت أقوى

ويتعين على توروب ضرورة الحفاظ على تركيز اللاعب خلال فترة المفاوضات بجانب إجاد بديل سريع له في نفس المركز.

حراسة عرين الأهلي

حراسة المرمى في النادي الأهلي هو الملف الأكثر صعوبة ونجح فيه توروب بشكل جزئي حينما منح الفرصة بشكل متبادل بين الشناوي وشوبير.

ويجب حسم ملف الحارس الاساسي لبث مزيد من التنظيم على المستوى الدفاعي للأهلي وزيادة التجانس

فرصة أخيرة لـ كامويش

توروب وسط الأختبارات الأخيرة قر منح فرصه أخيرة لكامويش مهاجم الفريق والذي تنتهى إعارته بنهاية الموسم الحالي.

واجبر توروب على منح الفرصة للاعب الأنجولي لأنه المهاجم الوحيد في الأهلي القادر على استغلال الكرات العرضية خصوصا بعد فشل محمد شريف خلال المباريات الماضية.