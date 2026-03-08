إيهاب المصري: توروب أضعف مدرب أجنبي في الدوري.. والزمالك يضغط الأهلي نفسيًا

أكد إيهاب المصري، نجم المصري والمقاولون الأسبق، أن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش أفضل مدرب أجنبي في الدوري المصري حاليًا، نظرًا لما قدمه من أداء مميز مع فريق بيراميدز، مشيرًا إلى أن المرتبة الثانية من نصيب المدرب التونسي نبيل الكوكي مع المصري رغم التحفظ على مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

أضاف المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي في المرتبة الثالثة والأخيرة بين المدربين الأجانب، مشددًا على أنه لم ينجح في السيطرة على مجموعة لاعبين تعتبر من أفضل العناصر في مصر.

وعن حالة الفريق الأول للأهلي، قال المصري إن الوصول إلى مرماه أصبح متاحًا للجميع، واصفًا مستوى اللاعبين بأنه "سيء للغاية"، بينما الجماهير فقدت الثقة في أداء الفريق والمدرب على حد سواء.

أشار إلى أن استمرار نجاح الزمالك في الدوري يضاعف الضغوط على الأهلي، إذ يمتلك الزمالك روحًا وإصرارًا على الفوز والمواصلة نحو التتويج، ما يزيد الضغط النفسي على لاعبي الأهلي ويؤثر على قدرتهم في السيطرة على المباريات.

وختم المصري حديثه بالقول: «طالما الزمالك يحقق الفوز، فإن الضغوط على لاعبي الأهلي تصبح أكبر، ويصبح من الصعب عليهم استعادة توازنهم داخل الملعب».