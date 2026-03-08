قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
رياضة

إيهاب المصري: توروب أضعف مدرب أجنبي في الدوري.. والزمالك يضغط الأهلي نفسيًا

توروب
توروب
محمد سمير

أكد إيهاب المصري، نجم المصري والمقاولون الأسبق، أن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش أفضل مدرب أجنبي في الدوري المصري حاليًا، نظرًا لما قدمه من أداء مميز مع فريق بيراميدز، مشيرًا إلى أن المرتبة الثانية من نصيب المدرب التونسي نبيل الكوكي مع المصري رغم التحفظ على مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

أضاف المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي في المرتبة الثالثة والأخيرة بين المدربين الأجانب، مشددًا على أنه لم ينجح في السيطرة على مجموعة لاعبين تعتبر من أفضل العناصر في مصر.

وعن حالة الفريق الأول للأهلي، قال المصري إن الوصول إلى مرماه أصبح متاحًا للجميع، واصفًا مستوى اللاعبين بأنه "سيء للغاية"، بينما الجماهير فقدت الثقة في أداء الفريق والمدرب على حد سواء.

أشار إلى أن استمرار نجاح الزمالك في الدوري يضاعف الضغوط على الأهلي، إذ يمتلك الزمالك روحًا وإصرارًا على الفوز والمواصلة نحو التتويج، ما يزيد الضغط النفسي على لاعبي الأهلي ويؤثر على قدرتهم في السيطرة على المباريات.

وختم المصري حديثه بالقول: «طالما الزمالك يحقق الفوز، فإن الضغوط على لاعبي الأهلي تصبح أكبر، ويصبح من الصعب عليهم استعادة توازنهم داخل الملعب».

توروب مدرب أجنبي الزمالك الأهلي إيهاب المصري يورتشيتش الدوري المصري

