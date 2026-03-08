عمرو سلامة: أظن فرحة الزملكاوية بتبقى دايمًا أكبر.. لأن انتصارنا مفاجأة بينما انتصارهم هو المتوقع

تحدث المخرج عمرو سلامة عن منافسات الدوري المصري الممتاز بين جمهور النادي الأهلي والزمالك.

وقال عمرو سلامة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كل ما أشوف أهلاوي الفترة اللي فاتت ألاقيه حاطط في بطنه بطيخة صيفي وعنده يقين إن في الآخر الأهلي هياخد الدوري، منطقه إن تاريخيا عملها كثير، ياما كان متأخر حتى لو بحداشر نقطة وياخد الدوري في الآخر، عنده ثقة دائما في فريقه، في المنظومة، وفي قصر نفس المنافسين، وبحسده ساعات على ثقته في قوة فريقه ومنظومته".

وأكمل:"بينما أنا في كل خطوة حاطط إيدي على قلبي وحاسس إن كل حاجة حلوة بتحصل مؤقتة ومسيرها لزوال".

وتابع :"وعلشان كده أظن إن فرحة الزمالكاوية بتبقى دايما أكبر، لإن انتصارنا مفاجأة بينما انتصارهم هو المتوقع، واحباط الأهلاوية دايما أكبر لإن الخسارة مفاجأة غير منطقية وغير متوقعة بينما خسارتنا هي اللي توقع منطقي، وديه أكبر ميزة لكونك زملكاوي، آه فاقد اليقين، لكن كل مفاجأة مهما كانت صغيرة بتفرحك فرحة تنيمك أسبوع مبتسم وكل إحباط تقدر بسهولة تبرره بالمنطق فتتقبله وتتجاوزه".

وختم :"أتمنى بس السنة ديه نثق في نفسها، منظوتنا تتماسك ويبقى نفسنا طويل، وتحصل أكبر مفاجأة ويارب… يارب… مانحتاجش المنطق في حاجة".