مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية
بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية
الحبس عامين عقوبة شهادة الزور في الجنح والمخالفات والدعاوى المدنية .. تفاصيل
روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
انفجـ.ـار بالقرب من السفارة الأمريكية في النرويج دون وقوع إصابات
نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال
إمام مسجد السيدة زينب يكشف 8 أعمال تُعادل جزاء الحج |وفيديو
نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في قضية السب.. اليوم
أعمال لها ثواب الحج.. اطوي الزمن بجلسة ذكر بعد الفجر
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
رياضة

عمرو سلامة: أظن فرحة الزملكاوية بتبقى دايمًا أكبر.. لأن انتصارنا مفاجأة بينما انتصارهم هو المتوقع

الزمالك
الزمالك
علا محمد

تحدث المخرج عمرو سلامة عن منافسات الدوري المصري الممتاز بين جمهور النادي الأهلي والزمالك.

وقال عمرو سلامة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كل ما أشوف أهلاوي الفترة اللي فاتت ألاقيه حاطط في بطنه بطيخة صيفي وعنده يقين إن في الآخر الأهلي هياخد الدوري، منطقه إن تاريخيا عملها كثير، ياما كان متأخر حتى لو بحداشر نقطة وياخد الدوري في الآخر، عنده ثقة دائما في فريقه، في المنظومة، وفي قصر نفس المنافسين، وبحسده ساعات على ثقته في قوة فريقه ومنظومته".

وأكمل:"بينما أنا في كل خطوة حاطط إيدي على قلبي وحاسس إن كل حاجة حلوة بتحصل مؤقتة ومسيرها لزوال".

وتابع :"وعلشان كده أظن إن فرحة الزمالكاوية بتبقى دايما أكبر، لإن انتصارنا مفاجأة بينما انتصارهم هو المتوقع، واحباط الأهلاوية دايما أكبر لإن الخسارة مفاجأة غير منطقية وغير متوقعة بينما خسارتنا هي اللي توقع منطقي، وديه أكبر ميزة لكونك زملكاوي، آه فاقد اليقين، لكن كل مفاجأة مهما كانت صغيرة بتفرحك فرحة تنيمك أسبوع مبتسم وكل إحباط تقدر بسهولة تبرره بالمنطق فتتقبله وتتجاوزه".

وختم :"أتمنى بس السنة ديه نثق في نفسها، منظوتنا تتماسك ويبقى نفسنا طويل، وتحصل أكبر مفاجأة ويارب… يارب… مانحتاجش المنطق في حاجة".

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

