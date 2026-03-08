رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن أهم أنشطة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول أبرز أنشطة وإنجازات مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية خلال العام الجامعي الجاري 2025–2026، وذلك في إطار متابعة الجامعة المستمرة لأداء المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ودورها في دعم العملية التعليمية وخدمة المجتمع وتعزيز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية يمثل أحد النماذج المتميزة للمراكز المتخصصة بالجامعة، لما يقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية واستشارية في مجالات تعليم اللغات والترجمة وتنمية المهارات المهنية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن دوره الثقافي في نشر المعرفة وتعزيز الحوار بين الثقافات.

وأشار الدكتور عبد الصادق إلى أن المركز شهد خلال العام الجامعي الجاري توسعًا ملحوظًا في برامج تعليم اللغات الأجنبية، حيث يقدم حاليًا برامج متكاملة لتدريس ثماني لغات، هي: الإنجليزية، والألمانية، والإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والروسية، واليابانية، والكورية، مع الاستعداد لإدخال اللغة البرتغالية ضمن البرامج التعليمية بدءًا من صيف 2026، بما يعكس حرص الجامعة على مواكبة التوجهات العالمية وتعزيز التنوع اللغوي والثقافي.

وأضاف رئيس الجامعة أن المركز يقوم بدور مهم في مجال الترجمة التخصصية، حيث يضطلع بترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات الحكومية مع المؤسسات الدولية، إلى جانب تقديم خدمات الترجمة لعدد من الهيئات والبنوك والشركات، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات الترجمة السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية والترجمة الفورية والسمعية البصرية، بما يسهم في إعداد كوادر مهنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن المركز يواصل كذلك تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لتنمية المهارات الأكاديمية والمهنية، من بينها برامج إعداد معلمي اللغة الإنجليزية، ودورات التأهيل لاختبار IELTS واختبار TKT، إلى جانب برامج التنمية البشرية والموارد البشرية والتأهيل لسوق العمل، ودورات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والجرافيك.

كما ينظم المركز اختبار اللغة الإنجليزية لطلاب الدراسات العليا (ATEFL)، ويقدم برامج تأهيلية لمساعدة الطلاب على اجتيازه، حيث عقد المركز 30 اختبارًا منذ سبتمبر 2025 وحتى الآن، شارك فيها 3141 ممتحنًا من طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة، بما يسهم في رفع كفاءة طلاب الدراسات العليا لغويًا وتمكينهم من مواكبة متطلبات الدراسة والبحث العلمي.

اعتماد الأعلى للجامعات لتدريس وعقد اختبارات التحول الرقمي

كما أشار التقرير إلى حصول المركز – بفرعيه في المقر الرئيسي بجامعة القاهرة وفرع الشيخ زايد – على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لتدريس وعقد اختبارات التحول الرقمي.

وفي إطار تطوير البنية التكنولوجية للمركز، تم تحديث معامل الحاسب الآلي بعدد 100 جهاز كمبيوتر بأحدث المواصفات التقنية، إلى جانب تزويد القاعات الدراسية بعدد 12 شاشة تفاعلية ذكية في كلٍ من الفرع الرئيسي وفرع الشيخ زايد، بما يسهم في دعم منظومة التعليم التفاعلي واستخدام الوسائط الرقمية الحديثة في العملية التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية داخل المركز.

وفي السياق ذاته، أكد د.محمد سامي عبد الصادق أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية يضطلع بدور علمي وثقافي مهم، من خلال إصدار مجلتيه العلميتين المحكَّمتين «هرمس» و«لوجوس»، الحاصلتين على أعلى تقييم علمي من المجلس الأعلى للجامعات، حيث صدر من مجلة «هرمس» العدد (55) وجارٍ إصدار العدد (56)، فيما صدر من مجلة «لوجوس» العدد (14) وجارٍ إصدار العدد (15). كما يحرص المركز على تنظيم المسابقات الدولية للترجمة التي تستهدف تشجيع الشباب على ترجمة الأدب والتراث المصري إلى لغات العالم، وقد نُظِّمت المسابقة مرتين وبلغ عدد المشاركين فيهما أكثر من 300 مترجم من 29 جامعة حكومية وخاصة، فضلًا عن مشاركة المركز السنوية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منار عبد المعز عفيفي، مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، أن المركز يعمل وفق رؤية تطويرية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والتدريبية وتعزيز دوره الأكاديمي والثقافي والمجتمعي، بما يتسق مع استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأضافت أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج خدمة المجتمع، حيث ينظم معسكرات تعليمية وثقافية للأطفال والنشء تشمل تعليم اللغات، والذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والروبوتيكس، إلى جانب الأنشطة الفنية والتعريف بالتراث المصري، فضلًا عن تنظيم رحلات ثقافية وورش فنية متنوعة، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز وعيهم الثقافي والمعرفي.

وفي إطار تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى الأجيال القادمة، شملت هذه الرحلات الميدانية زيارات للمعالم الثقافية والحضارية، مثل المتحف المصري الكبير، والمتحف المصري، والمتحف الزراعي، ومجمع الأديان، والقاهرة الفاطمية.

وأوضحت أن المعسكر الصيفي قدّم 30 برنامجًا متنوعًا استفاد منها 313 طفلًا في كلٍ من الفرع الرئيسي وفرع الشيخ زايد، بينما تضمن المعسكر الشتوي 11 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها 55 طفلًا خلال إجازة منتصف العام.

وفي إطار دعم التعاون المؤسسي داخل جامعة القاهرة، شارك مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية في تنظيم وعقد اختبار لطلاب جامعة القاهرة الأهلية بهدف تقييم مستوى الطلاب الملتحقين بالجامعة. وقد بلغ عدد المتقدمين للاختبار 2157 طالبًا وطالبة من 11 كلية علمية ونظرية، بهدف قياس مستوى الطلاب وتحديد احتياجاتهم التعليمية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية المقدمة للطلاب.

وأشارت إلى أن المركز يعمل كذلك على توسيع شبكة شراكاته المجتمعية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد لتنظيم برامج تعليمية وثقافية مشتركة، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم التنمية الثقافية والتعليمية. وأكدت مديرة المركز أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من البرامج التدريبية المتخصصة والتوسع في أنشطة الترجمة والتعليم اللغوي، بما يعزز مكانة المركز كأحد المراكز الرائدة في مجالات تعليم اللغات والترجمة في مصر والمنطقة.