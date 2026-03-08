قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن أهم أنشطة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول أبرز أنشطة وإنجازات مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية خلال العام الجامعي الجاري 2025–2026، وذلك في إطار متابعة الجامعة المستمرة لأداء المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ودورها في دعم العملية التعليمية وخدمة المجتمع وتعزيز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية يمثل أحد النماذج المتميزة للمراكز المتخصصة بالجامعة، لما يقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية واستشارية في مجالات تعليم اللغات والترجمة وتنمية المهارات المهنية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن دوره الثقافي في نشر المعرفة وتعزيز الحوار بين الثقافات.

وأشار الدكتور عبد الصادق إلى أن المركز شهد خلال العام الجامعي الجاري توسعًا ملحوظًا في برامج تعليم اللغات الأجنبية، حيث يقدم حاليًا برامج متكاملة لتدريس ثماني لغات، هي: الإنجليزية، والألمانية، والإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والروسية، واليابانية، والكورية، مع الاستعداد لإدخال اللغة البرتغالية ضمن البرامج التعليمية بدءًا من صيف 2026، بما يعكس حرص الجامعة على مواكبة التوجهات العالمية وتعزيز التنوع اللغوي والثقافي.

وأضاف رئيس الجامعة أن المركز يقوم بدور مهم في مجال الترجمة التخصصية، حيث يضطلع بترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات الحكومية مع المؤسسات الدولية، إلى جانب تقديم خدمات الترجمة لعدد من الهيئات والبنوك والشركات، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات الترجمة السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية والترجمة الفورية والسمعية البصرية، بما يسهم في إعداد كوادر مهنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن المركز يواصل كذلك تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لتنمية المهارات الأكاديمية والمهنية، من بينها برامج إعداد معلمي اللغة الإنجليزية، ودورات التأهيل لاختبار IELTS واختبار TKT، إلى جانب برامج التنمية البشرية والموارد البشرية والتأهيل لسوق العمل، ودورات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والجرافيك.

كما ينظم المركز اختبار اللغة الإنجليزية لطلاب الدراسات العليا (ATEFL)، ويقدم برامج تأهيلية لمساعدة الطلاب على اجتيازه، حيث عقد المركز 30 اختبارًا منذ سبتمبر 2025 وحتى الآن، شارك فيها 3141 ممتحنًا من طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة، بما يسهم في رفع كفاءة طلاب الدراسات العليا لغويًا وتمكينهم من مواكبة متطلبات الدراسة والبحث العلمي.

 اعتماد الأعلى للجامعات لتدريس وعقد اختبارات التحول الرقمي

كما أشار التقرير إلى حصول المركز – بفرعيه في المقر الرئيسي بجامعة القاهرة وفرع الشيخ زايد – على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لتدريس وعقد اختبارات التحول الرقمي.

وفي إطار تطوير البنية التكنولوجية للمركز، تم تحديث معامل الحاسب الآلي بعدد 100 جهاز كمبيوتر بأحدث المواصفات التقنية، إلى جانب تزويد القاعات الدراسية بعدد 12 شاشة تفاعلية ذكية في كلٍ من الفرع الرئيسي وفرع الشيخ زايد، بما يسهم في دعم منظومة التعليم التفاعلي واستخدام الوسائط الرقمية الحديثة في العملية التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية داخل المركز.

وفي السياق ذاته، أكد د.محمد سامي عبد الصادق أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية يضطلع بدور علمي وثقافي مهم، من خلال إصدار مجلتيه العلميتين المحكَّمتين «هرمس» و«لوجوس»، الحاصلتين على أعلى تقييم علمي من المجلس الأعلى للجامعات، حيث صدر من مجلة «هرمس» العدد (55) وجارٍ إصدار العدد (56)، فيما صدر من مجلة «لوجوس» العدد (14) وجارٍ إصدار العدد (15). كما يحرص المركز على تنظيم المسابقات الدولية للترجمة التي تستهدف تشجيع الشباب على ترجمة الأدب والتراث المصري إلى لغات العالم، وقد نُظِّمت المسابقة مرتين وبلغ عدد المشاركين فيهما أكثر من 300 مترجم من 29 جامعة حكومية وخاصة، فضلًا عن مشاركة المركز السنوية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منار عبد المعز عفيفي، مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، أن المركز يعمل وفق رؤية تطويرية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والتدريبية وتعزيز دوره الأكاديمي والثقافي والمجتمعي، بما يتسق مع استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأضافت أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج خدمة المجتمع، حيث ينظم معسكرات تعليمية وثقافية للأطفال والنشء تشمل تعليم اللغات، والذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والروبوتيكس، إلى جانب الأنشطة الفنية والتعريف بالتراث المصري، فضلًا عن تنظيم رحلات ثقافية وورش فنية متنوعة، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز وعيهم الثقافي والمعرفي.

وفي إطار تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى الأجيال القادمة، شملت هذه الرحلات الميدانية زيارات للمعالم الثقافية والحضارية، مثل المتحف المصري الكبير، والمتحف المصري، والمتحف الزراعي، ومجمع الأديان، والقاهرة الفاطمية.

وأوضحت أن المعسكر الصيفي قدّم 30 برنامجًا متنوعًا استفاد منها 313 طفلًا في كلٍ من الفرع الرئيسي وفرع الشيخ زايد، بينما تضمن المعسكر الشتوي 11 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها 55 طفلًا خلال إجازة منتصف العام.

وفي إطار دعم التعاون المؤسسي داخل جامعة القاهرة، شارك مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية في تنظيم وعقد اختبار لطلاب جامعة القاهرة الأهلية بهدف تقييم مستوى الطلاب الملتحقين بالجامعة. وقد بلغ عدد المتقدمين للاختبار 2157 طالبًا وطالبة من 11 كلية علمية ونظرية، بهدف قياس مستوى الطلاب وتحديد احتياجاتهم التعليمية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية المقدمة للطلاب.

وأشارت إلى أن المركز يعمل كذلك على توسيع شبكة شراكاته المجتمعية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد لتنظيم برامج تعليمية وثقافية مشتركة، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم التنمية الثقافية والتعليمية. وأكدت مديرة المركز أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من البرامج التدريبية المتخصصة والتوسع في أنشطة الترجمة والتعليم اللغوي، بما يعزز مكانة المركز كأحد المراكز الرائدة في مجالات تعليم اللغات والترجمة في مصر والمنطقة.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

الضحية

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تثير قلق الجمهور

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي يكشف عن الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية «زيرو» تحت المليون جنيه..مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا

بطاريات السيارات الكهربائية

دراسة تحسم الجدل.. هل تتأثر بطاريات السيارات الكهربائية بتغير المناخ؟

Pocket Air Mini

آيانيو تطلق جهاز Pocket Air Mini إصدار B.Duck بتصميم مرح وشاشة 4.2 بوصة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد