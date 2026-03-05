قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
وجبات القمر.. ماذا سيأكل رواد «أرتميس 2» في رحلتهم حول القمر؟
القيادة الإيرانية: طهران لا يهمها طول أمد الحرب ولم نغلق مضيق هرمز
«على قد فلوسهم» .. عَالِم أزهري يوضح حكم التزويغ من العمل لضعف الراتب
الحكومة توافق على طلب للتعاقد لإجراء مسح جوي جيوفيزيقي شامل لثروات مصر
خطوة احترازية.. الصين تعلن وقف صادرات الوقود تحسباً لأزمة إمدادات
جامعة القاهرة: إطلاق 50 قافلة طبية للكشف على الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

وقعت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية، لإطلاق 50قافلة طبية  للكشف علي الأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك لمدة 3 سنوات.

وقع اتفاقية التعاون، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد محمد السعيد رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية، كما شهد توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلو الجمعية.

تنظيم 50قافلة طبية للأماكن الأكثر احتياجًا

ويستهدف بروتوكول التعاون، تنظيم 50قافلة طبية للأماكن الأكثر احتياجًا، وقيام جامعة القاهرة بتوفير أطباء من كافة التخصصات للكشف على الأطفال، بالإضافة إلى عقد الندوات التثقيفية لنشر الوعى المبكر حول الأمراض والأوبئة والميكروبات، كما تقوم الجمعية بتوفير وسائل الإنتقال المناسبة والملائمة لأفراد القافلة، بالإضافة إلى توفير كافة أنواع الأدوية.

وأوضح الدكتور محمود السعيد أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توظيف خبراتها الأكاديمية والعلمية لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها دعم المبادرات الصحية التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسين رفعت، إن التعاون مع جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومنظمات العمل الأهلي، بما يسهم في تقديم خدمات صحية وتوعوية قائمة على أسس علمية، ويُعزز من فرص تدريب الطلاب وإكسابهم خبرات عملية ميدانية في مجالات العمل المجتمعي، لافتًا إلى حرص الجامعة علي اطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة التي تجوب ربوع مصر علي مدار العام، يتم خلالها تقدم مختلف الخدمات الطبية والتوعوية والبيطرية وغيرها لآلاف المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد محمد السعيد رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية، إن بروتوكول التعاون مع جامعة القاهرة سوف يُسهم في توسيع نطاق الأنشطة الصحية والمجتمعية للجمعية، ويُعظم الاستفادة من الخبرات العلمية والكوادر المتخصصة بالجامعة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلي أن مصر يوجد بها نحو 18 مليون طفل ينبغي الإهتمام بسلامة صحتهم لكونهم يمثلون مستقبل الدولة المصرية وهو مايتسق مع توجه القيادة السياسية.

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا
فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

