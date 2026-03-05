قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفراجة اقتصادية.. 1000 كيلوجرام من سبائك الذهب الفنزويلي في طريقه لأمريكا | تفاصيل الصفقة المُثيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت تقارير إعلامية عن صفقة ذهب جديدة بوساطة الولايات المتحدة تقضي بشحن كمية من الذهب الفنزويلي إلى الأراضي الأمريكية، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وكاراكاس، بعد سنوات من التوتر والعقوبات.

ووفقاً لمصدر مطلع على تفاصيل الصفقة، سيتم شحن نحو 1000 كيلوجرام من الذهب الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، ضمن اتفاق يتيح لفنزويلا الوصول مجدداً إلى الأسواق الأمريكية عبر قنوات تجارية محددة.

صفقة الذهب

وبحسب ما أورده موقع أكسيوس الأمريكي، فإن الصفقة تعتبر مكسباً كبيراً لفنزويلا، إذ ستتمكن من تسويق جزء من إنتاجها من الذهب في واحدة من أكبر الأسواق العالمية، وهو ما قد يساعدها في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها منذ سنوات.

وتشير التقارير إلى أن شركة التعدين الحكومية الفنزويلية Minerven وقعت اتفاقاً مع شركة تجارة السلع العالمية Trafigura لبيع ما بين 650 و1000 كيلوجرام من سبائك الذهب.

ومن المتوقع أن يتم نقل الذهب إلى مصافٍ متخصصة في الولايات المتحدة لمعالجته وتكريره، قبل دخوله إلى الأسواق العالمية عبر القنوات التجارية المعروفة في قطاع المعادن الثمينة.

بوابة الأسواق

يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل إشارة إلى انفتاح محدود في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وفنزويلا، خاصة إذا ما سمحت الصفقة لكاراكاس باستعادة جزء من قدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية والتجارية الغربية.

كما قد تساعد هذه الصفقات فنزويلا على تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية، في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات نتيجة تراجع إنتاج النفط والعقوبات الدولية.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه سوق الذهب العالمي طلباً متزايداً، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع المخاوف الاقتصادية، ما يدفع العديد من الدول والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.

صفقة ذهب فنزويلا ذهب فنزويلا ترامب أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد