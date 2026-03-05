شمس البارودي تحتفي بإعادة عرض الإمام المراغي وإمام الدعاة

أعربت الفنانة السابقة شمس البارودي، عن سعادتها بإعادة عرض مسلسلي الإمام المراغي، وإمام الدعاة، مؤكدة أن هذه الأعمال الدينية الهادفة تظل خالدة.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على فيسبوك: "الحمدلله مسلسلين لحبيبي إنتاجه وبطولته "الإمام المراغي" على الفضائية و"إمام الدعاة" على القناة الثانية وهكذا تظل أعماله القيمة خالده يعاد عرضها على مر السنين وكل خير فيها في ميزان حسناته".

وكان قد طلب أحد متابعي الفنانة شمس البارودي مساعدته، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الشاب على منشور للفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً :"ممكن تساعدي شابًا يتيمًا وتكون صدقة جارية على روح ابنك وزوجك؟"

وردت عليه الفنانة: كل إمكانياتي موزعة على المحتاجين حولي آسفة جدًا.. كنت أتمنى يكون عندي إمكانيات وأنا أساعد الدنيا كلها لأن محدش هياخد معاه غير العمل الطيب.