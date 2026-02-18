متابع يطلب المساعدة من شمس البارودي.. والفنانة ترد : أتمنى يكون عندي إمكانيات وأنا أساعد الدنيا كلها

طلب أحد متابعي الفنانة شمس البارودي مساعدته، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي.



وكتب الشاب على منشور للفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً :"ممكن تساعدي شابًا يتيمًا وتكون صدقة جارية على روح ابنك وزوجك؟"



وردت عليه الفنانة: كل إمكانياتي موزعة على المحتاجين حولي آسفة جدًا.. كنت أتمنى يكون عندي إمكانيات وأنا أساعد الدنيا كلها لأن محدش هياخد معاه غير العمل الطيب.

وجهت الفنانة شمس البارودي، رسالة لإحدى الفنانات بعد حديثها عن رفضها ارتداء الحجاب في مقابل عرض بمليون جنيه.

وكتبت شمس البارودي، في منشور عبر حسابها على فيسبوك: "لما نوهت عن ذكر حديث الحبيب لا تغضب لأني أحاول انتقاء الكلمات لفنانة عجوز في سني دأبت على الظهور في الأشهر الأخيرة لتتحدث عن برأتها وهذا حقها وياما في الحبس مظاليم، وتنعى فلذة كبدها وهذا مصاب أشركنا المولى بقدره فيه، ثم تزلف للغو تصر عليه كلما ظهرت بمظهرها المحترم المناسب لشيخوختها فنحن متقاربين سننا.