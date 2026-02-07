شمس البارودي تنتقد إحدى الفنانات بعد حديثها عن الحجاب

وجهت الفنانة شمس البارودي، رسالة لإحدى الفنانات بعد حديثها عن رفضها ارتداء الحجاب في مقابل عرض بمليون جنيه.

وكتبت شمس البارودي، في منشور عبر حسابها على فيسبوك: "لما نوهت عن ذكر حديث الحبيب لا تغضب لأني أحاول انتقاء الكلمات لفنانة عجوز في سني دأبت على الظهور في الأشهر الأخيرة لتتحدث عن برأتها وهذا حقها وياما في الحبس مظاليم، وتنعى فلذة كبدها وهذا مصاب أشركنا المولى بقدره فيه، ثم تزلف للغو تصر عليه كلما ظهرت بمظهرها المحترم المناسب لشيخوختها فنحن متقاربين سننا.

وتابعت: وتٌصر عٌرض عليها مليون لتضع غطاء الرأس وأيوة في كتير قبضوا واتحجبوا وعملوا مشاريع وقلعوا غطاء الرأس، لن أغضب، بشويش أهو عارفة سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن لا يكذب ثلاثة قالها ثلاثة لم يقل المسلم قال المؤمن حتى يقال عافانا الله وإياكم يسرق، استغفر الله يزني والله أعلم، ولكن لا يكذب هذه واحدة، وحتى لا أغضب الحياة طالت فوق السبعين هل يعلم أحدنا متى سيلقى الله؟ يا سيدتي نحن في مرحلة لا تستحق الكذب أو إلقاء الأكاذيب على الغير واتهامهم بما ليس فيهم.

وأضافت أنها لا تخجل من أعمالها في العشرينيات، قائلة: أظن بتحليل علمي بسيط، الملايين تدفع للقلع وليس لغطاء الرأس لأناس قلوبهم مريضة، المضحك أن الكاذب كثرة ترديده لكذبه يصدق نفسه وضعاف النفوس ومرضي القلوب يصدقونه، لا أخجل من أعمالي مع كبار المخرجين والمنتجين والكتاب وأنا في العشرينات من عمري، ولكن أحزنني أن ألعب أدوارا تظهر فيها مفاتني كما فعلن الكثيرات منذ زمن جميلات السينما ومازلن يفعلن، خلاصة القول معدودين على الأصابع من شخنا عمرًا ويواصلن الكذب البواح، متى تتوبون عن فعلة تخرجكم من معية الإيمان؟ المؤمن لا يكذب يا شيخات.