حسام داغر يودي العمرة لوالديه.. شاهد

شارك الفنان حسام داغر، صوراً أثناء أداؤه مناسك العمرة عن والديه.

وكتب حسام داغر عبر حسابه الرسمى على موقع «فيس بوك»: “اللهم اجعلها عمرة مقبولة وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الحرام، وارزقنا العودة مرات ومرات.. عمرة عن والدتى رحمها الله، والعمرة الثانية عن والدى رحمه الله”.

وكان قد نعى الفنان حسام داغر، الفنان محمد الإمام، الذى رحل عن عالمنا أمس الجمعة 16 يناير بعد صراع مع المرض.

وكتب حسام داغر عبر حسابه الرسمى على موقع «إنستجرام»، رسالة مؤثرة أكد خلالها قوة العلاقة التى جمعته بالراحل، قائلا: «الله يرحمك يا إمام كان أخويا فى المسلسل وأخويا في الحقيقة مع السلامة يا صديقى يا أطيب خلق الله».