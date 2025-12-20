حسام داغر يعلن انطلاق تصوير مسلسل السوق الحرة

أعلن الفنان حسام داغر عن انطلاق تصوير مسلسله الجديد “السوق الحرة” والذي سيعرض في موسم رمضان ٢٠٢٦.

نشر داغر صورة له مع أبطال المسلسل على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “الحمدلله انطلاق تصوير مسلسل (السوق الحرة ) البطولة مع حبايي محمد رضوان ومحمد ثروت وويزو و هالة فاخر و محمود الليثي و العديد من النجوم ضيوف الشرف انتاج ستارز ميديا شيرين مجدي وتأليف هشام يحي و اخراج المبدع شادي علي”.

واختتم: "نوعدكم بجرعة كبيرة من الكوميديا والضحك الجميل في رمضان القادم نسأل اللّٰه

العظيم التوفيق و السداد .. رمضان كريم".

يستعد الفنان حسام داغر للاحتفال بزفافه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهائه من تصوير أعماله الفنية الجارية .

وكشف داغر في تصريحات تلفزيونية أنه سيحتفل بزفافه عقب انتهاء شهر رمضان لعام 2026، مشيرًا إلى أن عروسه من خارج الوسط الفني.

ويواصل حسام داغر حاليًا نشاطه الفني، حيث شارك مؤخرًا في فيلم "الخميس اللي جاي" الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول فتاة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض مع والدها لسلسلة من المواقف الطريفة داخل قصر مهجور تسكنه لعنة تصيب كل من يدخله.

ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل مرحلة جديدة في حياة داغر على المستويين الفني والشخصي، بعد إعلان اقتراب احتفاله بزفافه.