وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
فن وثقافة

الزواج قريباً .. حسام داغر: أعيش قصة حب حالياً

حلقة حسام داغر
حلقة حسام داغر
سعيد فراج

تحدث الفنان حسام داغر عن مشواره الفني الطويل أثناء استضافته ببرنامج ورقة بيضا تقديم الاعلامية يمني بدراوي على شاشة قناة النهار، ليكشف كواليس جديدة في حياته، ونجاح البودكاست الأخير الخاص به "شقة التعاون".

وأشار "داغر" إلى بداياته في المجال الفني، حيث أنه تخرج من على مسرح كلية التجارة قائلاً، " مسرح مهم وعريق وأخرج فيه نجيب الريحاني وفؤاد المهندس، فكنت منذ الصغر أحب الشهرة، حتى بعدما دخلت كلية طب بيطري كنت معروف في الكلية".

وأضاف، "أول من أخرج لي الفنان نضال الشافعي، وحصلت على جائزة أفضل ممثل وقتها، فشعرت بسعادة كبيرة، وبدأت الدخول في الوسط الفني بشكل ملحوظ ".

أعمال حسام داغر 

وعن المحطات الهامة في حياته قال، "فيلم أمير البحار من المحطات المهمة، ورقصة هند رستم كان مشهد ارتجالي، بيني وبين هنيدي، ومخرج العمل لم يكن موافق على المشهد، ولكننا انتظرنا أخر يوم واقنعناه بتصوير المشهد، خاصة أنني كنت أري أن هند رستم لم تجيد الرقص ولكنها تجيد الإغراء، وأنا شوهت الإغراء في الفيلم".

وعن مسلسل ابن حلال لـ محمد رمضان قال، أنا ثاني واحد مضيت على المسلسل بعد محمد رمضان، وهو يعتبر من المحطات الهامة في حياتي، ومن كثرة تقمصي للدور، قابلت سيدة في الشارع واعتدت عليا بالضرب بسبب مشهد في ابن حلال، موجهاً حديثه لـ رمضان قائلاً، "محمد رمضان لديه جماهيرية كبيرة. ربنا صارفله حب الجمهور بشكل كبير ".

وكشف "داغر" مفأجاة عن صديقه محمد سلام قائلاً،" أنا اللي سميته محمد سلام، هو اسمه الحقيقي محمد عبد السلام، واستوحيت الاسم من صديقتنا سارة سلام".

حسام داغر ورحيل والدته

وتاثر "داغر" بشدة عند حديثه عن والدته قائلاً، "فقدت السند والظهر، وكنت أرافقها في أيامها الأخيرة، ومن المشاهد المؤلمة في ذاكرتي لحظة وفاتها والطبيب يكتب التقرير الطبي، وقتها عقلي لم يستوعب رحيلها وظللت أطلب منه أن يعيد لها التنفس الصناعي وأنها مازالت حية ولكنها نائمة فقط".

وعن علاقته بوالده قال، "لم يلحق أن يشاهدني ممثل، ولكنه حضر لي عرض مسرحي في الجامعة وكان فخور بي بشدة، وعزم أصحابه على مشاهدة العرض، وأول تعليق قال لي "أنت طلعت بتعرف تعمل ده ازاي ".

وتابع حديثه، أنه كان لديه تجربة عاطفية من قبل ولكنها لم تنجح، ولكن حالياً أعيش قصة حب قوية، وسوف نعلن عن موعد الزفاف قريباً، وهي فتاة من خارج الوسط الفني".

وعن نجاح بوكاست شقة التعاون قال، أهم شئ في البودكاست هو التلقائية كأننا متجمعين في شقة التعاون، وسعيد بتلك التجربة ".

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

الجولان

تصعيد يخنق الجولان.. القنيطرة تحت ضغط الحواجز الإسرائيلية والانتشار الروسي

الفاشر

الأمم المتحدة: القلق الأكبر على من بقي في الفاشر مع استمرار صعوبة الوصول الإنساني

الرئيس الأوكراني

الولايات المتحدة تهدد أوكرانيا بقطع الدعم الاستخباراتي وإمدادات السلاح

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

