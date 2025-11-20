رسمياً.. زيادة المعاشات20% لهذه الفئات

ارتفعت معدلات البحث عن قرار هيئة التأمينات الاجتماعية رسمياً بـ زيادة المعاشات لبعض الفئات المستحقة واصل نسبة الزيادة 20%، مع وضع حد أدنى وحد أقصى للزيادة .

زيادة المعاشات للفئات المستحقة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أمس عن زيادة المعاشات لعام 2025 للفئات المستحقة، طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يتوافق مع أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة.

زيادة المعاشات

قرار زيادة المعاشات20%

وجاء القرار رقم 6148 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع المصرية عدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، ليحدد نسبة زيادة المعاشات بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش، مع وضع حد أدنى للزيادة 1500 جنيه وحد أقصى 3500 جنيه.

زيادة المعاشات

من المستفيدون من زيادة المعاشات الأخيرة ؟

تضمن القرار الحكومي الجديد رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وذلك للحالات التي تشمل بلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.

زيادة من 1500 إلى 3500 جنيه

وبحسب هيئة التأمينات الاجتماعية، فستكون نسبة الزيادة الجديدة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع وضع حد أدنى للزيادة مقداره 1500 جنيه، وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.



موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

تشمل هذه الزيادة حالات التقاعد، العجز، والوفاة للفئات المستفيدة من نظام التأمين الاجتماعي البديل، وتبدأ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات، خاصة أولئك الذين يعتمدون على معاشاتهم كمصدر دخل ثابت.

زيادة المعاشات



زيادة المعاشات في يوليو

وبالنسبة لـ زيادة المعاشات2025 ، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن آخر زيادة عامة حصل عليها أصحاب المعاشات — ويبلغ عددهم 11.5 مليون مستفيد — كانت في يوليو 2025 بنسبة 15%، وبحد أقصى للزيادة بلغ 2175 جنيها.