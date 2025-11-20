زوارق الاحتلال تطلق قذائف في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس بأن زوراق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف في بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

استشهاد مواطن فلسطيني

وفي وقت سابق من اليوم استشهد مواطن فلسطيني في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقالت وكالة وفا إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد في قطاع غزة، 33 مواطنا بينهم 12 طفلا و8 سيدات، وأصيب 88 بجروح مختلفة، في سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وعن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أوضحت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 69,546، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,833، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 312 شهيدا، و760 مصابا.