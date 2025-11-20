استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على منزل جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة.



وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم /الخميس/ - "إن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا بالسكان جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى سقوط الضحايا".



ويأتي هذا عقب ساعات قليلة من استشهاد 25 فلسطينيا، وإصابة 77 آخرين، في سلسلة غارات إسرائيلية متتالية استهدفت مناطق عدة بالقطاع، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفق ما أعلنته أمس (الأربعاء) وزارة الصحة في غزة.



وبدأت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.