هيدي كرم تنصح متابعيها الباحثين عن شريك الحياة المناسب

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، بنصيحة حول “البحث عن شريك مثالي”، موجهة لهم رسالة مهمة.

وتحدثت هيدي كرم، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، قالت فيه: "كل واحد لما بيدور على شريك في حياته سواء راجل أو ست.. بيبقى دايما بيدور على أحسن حاجة.. بس قبل ما أدور على أحسن حاجة.. لازم أكون أنا كمان أحسن حاجة.. وبالتالي لما أشتغل على نفسي وأسعى إن أنا أتطور.. ساعتها بس هجذب حد شبهي”.

وسبق أن أكدت الفنانة هيدي كرم، أنها انتهت من تصوير 70% من دورها في فيلم «عيلة دياب عالباب» مع الفنان محمد سعد، موضحة أن العمل سيعرض في دور العرض بالسينمات خلال عيد الفطر المقبل.

وأوضحت هيدي كرم، أن صناع الفيلم سينتهون من تصوير العمل بأكمله خلال أسبوع، مردفة أنهم يستأنفون تصويره مرة أخرى في بداية العام الجديد 2026.

وتلعب النجمة هيدي كرم شخصية “سيدة غنية” متزوجة من رجل أعمال، تُدعى “ليلى” ولديها ابنًا وابنة، مشيرة إلى أن دورها يبتعد عن الشر، ممازحة: «الحمد لله الدور المرة دي طيبة جدا.. كفاية الشر اللي عملته قبل كده في أعمالي ويا رب الدور يعجب الجمهور».

ويُشارك في فيلم "عيلة دياب عالباب" عدد من النجوم، أبرزهم محمد سعد وهيدي كرم وغادة عادل ودنيا سامي، وإخراج وائل إحسان.