مدبولي: مدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة جزء من تاريخ الوطن

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة تهنئة للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وجميع الدبلوماسيين المصريين؛ بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية، الذي يوافق ١٥ مارس من كل عام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتفال هذا العام بيوم الدبلوماسية المصرية لا يعد احتفالا بمرور مائتي عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية فحسب، وإنما احتفال بتاريخ ممتد لأجيال متعاقبة من أبناء هذا الوطن، دافعت عن قضاياه، وسعت لبناء الدولة المصرية الحديثة التي نصبو إليها جميعا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تاريخ وزارة الخارجية المصرية جزء لا يتجزأ من تاريخ هذا الوطن الذي نفخر به جميعاً، كما أن مدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة لها تأثير قوي في تاريخ بلدنا العظيم، وأبناءها دوما يسطرون صفحات مضيئة في مختلف الملفات والمهام.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بأن أبناء وزارة الخارجية سيواصلون جهودهم الدبلوماسية المخلصة؛ من أجل رفعة هذا الوطن.