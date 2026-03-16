تنمية المشروعات يخصص برامج تمويلية وتدريبية لسيدات وفتيات مصر في ريادة الأعمال

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم للمرأة المصرية خاصة فتيات مصر من الخريجات الجدد الراغبات في اقتحام مجالات العمل الحر ومجال ريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهن الخاصة؛ وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالعمل على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيا وتعظيم دورها في المجتمع وتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر إنتاجية مستقرة وقابلة للتطوير تحقق أحلامها وتوفر لها دخلا مناسبا يساعدها على رفع مستواها المعيشي.

وأوضح رحمي بمناسبة يوم المرأة المصرية والذي يوافق اليوم 16 مارس أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة تقوم على عدة محاور على رأسها العمل والتنسيق مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص لتهيئة المناخ الملائم للمرأة وتشجيع السيدات والفتيات على اقتحام مجال العمل الحر، وذلك من خلال تمكينهن من مختلف أوجه الدعم الفني والإداري والخدمات والمنتجات التمويلية المتنوعة والبرامج التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات خصيصا للمرأة، وذلك لتسهيل إقامة مشروعاتهن الخاصة أو تطوير القائم منها، وتعزيز فرص استقرار تلك المشروعات وكذلك التوسع فيها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن الجهاز يعمل لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي أيضا من خلال تمكينها من مختلف الخدمات التدريبية والمهنية بشكل مجاني، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات والمدن وكذلك القرى، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية، وهو ما يظهر جليا في تسهيل مشاركة سيدات مصر من مختلف المحافظات في المعارض الكبرى التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز وفي إطار استراتيجيته لدعم وتمكين المرأة يشارك أيضًا بحملات توعوية وصحية تستهدف المرأة المصرية في القرى والنجوع في إطار برامج المسؤولية المجتمعية فضلا عن تنظيم فصول محو الأمية، وذلك لتمكينها من تربية أبناءها على ثقافات صحية ناجعة تحافظ على البيئة والصحة والعامة.

وأوضح رحمي أنه في إطار استراتيجية الجهاز الداعمة للمرأة المصرية، فقد تم توجيه 45 % من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى مشروعات تملكها أو تديرها المرأة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2025، بقيمة تمويلات بلغت 18.7 مليار جنيه مولت نحو 934 ألف مشروع متنوع في مختلف الأنشطة الزراعية والصناعية والإنتاجية والخدمية والتجارية، حيث وفرت تلك التمويلات حوالي 1.3 مليون فرصة عمل، فضلا عن يوميات العمل والتي تم توفيرها للمرأة من خلال مشروعات التنمية المجتمعية والتي بلغت خلال ذات الفترة 18.9 مليون يومية عمل، مشيرا إلى أن 28 % من خدمات التسويق خلال ذات الفترة تم توجيهها لمشروعات المرأة، بينما تم تدريب نحو 56 ألف متدربة على تطوير مهارات ريادة الأعمال.

وأكد رحمي على أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية ومساعدتها على فتح نوافذ تسويقية جديدة لها في الأسواق المحلية والإقليمية، وذلك من خلال تمكينها من خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية المتنوعة التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 55%

ودعا رحمي سيدات وفتيات مصر إلى التوجه إلى فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظات أو الاتصال بالخط الساخن والتعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة إنتاجية، مشيرا إلى أن الجهاز يفتح ابوابه أيضا إلى السيدات والفتيات من صاحبات الأفكار الابتكارية الراغبات في تحويل أفكارهن إلى مشروعات حقيقية ذات جدوى اقتصادية.