ليلة القدر.. كيف تستعد لـ 27 رمضان
وزير الصحة يزور مركز «دميتري روجاتشيف» الروسي الوطني لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال
دعاء ليلة ٢٧ رمضان ..ردده حتى طلوع الفجر لعلك تكون من العتقاء
أرقام كارثية لـ توروب مع الأهلي في أخر 20 مباراة
الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. فيديو
400 جنيه زيادة.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
ذكرى وفاة الشيخ جاد الحق.. رجل المواقف الشامخة الذى كان لا يغضب إلا لله
تكريم صناع مسلسل السوق الحرة في صدى البلد.. شاهد
إيران : لا نستهدف إلا القواعد العسكرية وأصول أمريكا في المنطقة
خروج 16.8 مليار دولار من 8 أسواق آسيوية في ظل تقلبات أسعار الطاقة
وحدة المصير وترابط المصالح.. وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن في رابع محطات جولاته العربية
تنمية المشروعات يخصص برامج تمويلية وتدريبية لسيدات وفتيات مصر في ريادة الأعمال

محمد صبيح

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم للمرأة المصرية خاصة فتيات مصر من الخريجات الجدد الراغبات في اقتحام مجالات العمل الحر ومجال ريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهن الخاصة؛ وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالعمل على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيا وتعظيم دورها في المجتمع وتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر إنتاجية مستقرة وقابلة للتطوير تحقق أحلامها وتوفر لها دخلا مناسبا يساعدها على رفع مستواها المعيشي.

وأوضح رحمي بمناسبة يوم المرأة المصرية والذي يوافق اليوم 16 مارس أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة تقوم على عدة محاور على رأسها العمل والتنسيق مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص لتهيئة المناخ الملائم للمرأة وتشجيع السيدات والفتيات على اقتحام مجال العمل الحر، وذلك من خلال تمكينهن من مختلف أوجه الدعم الفني والإداري والخدمات والمنتجات التمويلية المتنوعة والبرامج التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات خصيصا للمرأة، وذلك لتسهيل إقامة مشروعاتهن الخاصة أو تطوير القائم منها، وتعزيز فرص استقرار تلك المشروعات وكذلك التوسع فيها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن الجهاز يعمل لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي أيضا من خلال تمكينها من مختلف الخدمات التدريبية والمهنية بشكل مجاني، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات والمدن وكذلك القرى، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية، وهو ما يظهر جليا في تسهيل مشاركة سيدات مصر من مختلف المحافظات في المعارض الكبرى التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز وفي إطار استراتيجيته لدعم وتمكين المرأة يشارك أيضًا بحملات توعوية وصحية تستهدف المرأة المصرية في القرى والنجوع في إطار برامج المسؤولية المجتمعية فضلا عن تنظيم فصول محو الأمية، وذلك لتمكينها من تربية أبناءها على ثقافات صحية ناجعة تحافظ على البيئة والصحة والعامة.

وأوضح رحمي أنه في إطار استراتيجية الجهاز الداعمة للمرأة المصرية، فقد تم توجيه 45 % من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى مشروعات تملكها أو تديرها المرأة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2025، بقيمة تمويلات بلغت 18.7 مليار جنيه مولت نحو 934 ألف مشروع متنوع في مختلف الأنشطة الزراعية والصناعية والإنتاجية والخدمية والتجارية، حيث وفرت تلك التمويلات حوالي 1.3 مليون فرصة عمل، فضلا عن يوميات العمل والتي تم توفيرها للمرأة من خلال مشروعات التنمية المجتمعية والتي بلغت خلال ذات الفترة 18.9 مليون يومية عمل، مشيرا إلى أن 28 % من خدمات التسويق خلال ذات الفترة تم توجيهها لمشروعات المرأة، بينما تم تدريب نحو 56 ألف متدربة على تطوير مهارات ريادة الأعمال.

وأكد رحمي على أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية ومساعدتها على فتح نوافذ تسويقية جديدة لها في الأسواق المحلية والإقليمية، وذلك من خلال تمكينها من خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية المتنوعة التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 55%

ودعا رحمي سيدات وفتيات مصر إلى التوجه إلى فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظات أو الاتصال بالخط الساخن والتعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة إنتاجية، مشيرا إلى أن الجهاز يفتح ابوابه أيضا إلى السيدات والفتيات من صاحبات الأفكار الابتكارية الراغبات في تحويل أفكارهن إلى مشروعات حقيقية ذات جدوى اقتصادية.

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة بأقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

الغندور

خالد الغندور يسخر من لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الترجي

معتز ملحيس

الممثل الفلسطيني معتز ملحيس: يمكن منع جواز السفر لكن لا صوتي

رانيا ياسين

الله ينور.. فنانة شهيرة تحتفي بريهام عبد الغفور في «حكاية نرجس»

محمد سليمان

محمد سليمان: زوجتي اعتنقت الإسلام عن اقتناع.. ومفيش إكراه في الدين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

