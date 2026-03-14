الدوحة أم جدة؟.. 48 ساعة تحسم مصير مباراة مصر والسعودية
الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد
مؤسسة أبو العينين تستضيف ذوي القدرات المتميزة في حفل إفطار سنوي بهيج وتوزع هدايا وجوائز
في ضوء توقعات الأرصاد بسقوط أمطار.. الإسكان ترفع درجات الاستعداد القصوى
أكثر دقة وتدميرا.. إيران تستخدم أنواعا جديدة من الصواريخ البالستية
تحركات مكثفة لفتح أسواق الخليج أمام الحاصلات الزراعية المصرية
استبعاد عامل من مدرسة لاعتدائه على طالب بالصف الرابع الابتدائي مرتين بالدقي
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفياً سبل تجنيب المنطقة حرب إقليمية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-3-2026
زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك
بعد تحذير الأرصاد.. مخاطر الأتربة على صحة الأطفال
وزير الصناعة: تيسير الإجراءات أمام مرسيدس لتوسيع استثماراتها بمصر
برلمان

نائب يسأل الحكومة عن تراجع أداء جهاز حماية المستهلك

م النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب
م النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما أسماه "أوجه القصور في أداء جهاز حماية المستهلك"، مطالبا بإجابات واضحة عن الإجراءات الفعلية التي اتخذها الجهاز لمواجهة القصور في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، والخطط المستقبلية لتطوير سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وضمان الرد عليها في وقت مناسب وفعال.

كما طالب "الهضيبي"  بتوضيح آليات تحسين قنوات التواصل مع الجهاز، بما في ذلك الخط الساخن، والواتساب، والتطبيقات الإلكترونية لتسهيل تقديم البلاغات من جميع المواطنين، والإجراءات الرقابية المتخذة لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية في جميع المحافظات، وضمان التزام الموردين والشركات بالقانون، مستفسرا عن إمكانية إعادة هيكلة الجهاز أو تطويره بشكل جذري، ومدى إمكانية إلغاء الجهاز إذا ثبت عدم قدرته على أداء مهامه، وما هي البدائل المقترحة لضمان حماية المستهلكين.

وقال عضو مجلس النواب،  في المذكرة الإيضاحية، أن جهاز حماية المستهلك يعد أحد الركائز الأساسية لضمان حقوق المواطنين في الأسواق، والحفاظ على سلامتهم الاقتصادية والصحية، وتنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة، والتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان حماية المستهلك في جميع القطاعات، بالإضافة إلى نشر التوعية بين المواطنين حول حقوقهم وتقديم قنوات متنوعة لتلقي الشكاوى.

وأشار إلى أن الواقع العملي يشير إلى وجود قصور ملموس في أداء الجهاز، حيث لوحظ تراجع الدور الرقابي الفعال على الأسواق، وتأخر التعامل مع شكاوى المواطنين، وصعوبة التواصل مع الجهاز بسبب القيود التقنية على الخطوط الأرضية والرقم الساخن وضعف فعالية بعض القنوات البديلة، بالإضافة إلى ضعف السيطرة على التلاعب بالأسعار في بعض القطاعات.

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن هذه التساؤلات تهدف إلى مطالبة الحكومة بتقديم رؤية واضحة حول كفاءة الجهاز والخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأسواق وتحسين سرعة التعامل مع الشكاوى، وتسهيل قنوات التواصل وضبط الأسعار لضمان أن يكون جهاز حماية المستهلك أداة فعالة وذات تأثير حقيقي.

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الفنانة نور اللبنانية

لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

الغثيان

لماذا تشعر بالغثيان في رمضان؟ أسباب مفاجئة تحدث بعد الإفطار وطرق بسيطة للتخلص منه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الإفراط في تناول الكعك والبسكويت يصيبك بهذا المرض.. هل تناول السمك في رمضان مفيد أم مضر للصائم؟

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

المتهمون

ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد