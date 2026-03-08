قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

سؤال برلماني عن تأثير إغلاق الأجواء على الصادرات الزراعية

النائب إبراهيم الديب
النائب إبراهيم الديب
فريدة محمد

وجه النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عددًا من التساؤلات العاجلة للحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة تأثير إغلاق الأجواء في بعض الدول على حركة صادرات المنتجات الزراعية المصرية، خصوصًا الحاصلات سريعة التلف، محذرًا من أن التأخر في التعامل مع الأزمة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين وتراجع تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية.

وأكد الديب على أهمية التنسيق المكثف بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة لمتابعة تداعيات توقف الرحلات الجوية على حركة التصدير، مطالبًا بالكشف عن آليات دعم المزارعين المصدرين مباشرة للتخفيف من الخسائر المتوقعة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.

إغلاق الأجواء تسبب في اضطرابات لوجستية 

وأشار عضو اللجنة إلى أن إغلاق الأجواء تسبب في اضطرابات لوجستية أثرت على جدولة النقل الجوي للبضائع الزراعية، مضيفًا أن هذا يضع ضغطًا إضافيًا على سلاسل التوريد والتوزيع ويهدد جودة الحاصلات سريعة التلف.

وطالب الديب الحكومة بتوضيح البدائل اللوجستية التي يجري العمل عليها حاليًا، سواء عبر الشحن البحري أو البري، وكيفية دعم القطاع الخاص المصدر، مع التأكيد على ضرورة تقديم خطة شاملة تشمل دعمًا مباشرًا للمزارعين والتصديريين، وتعزيز آليات التواصل بين الجهات المعنية والمزارعين لضمان عدم تأثر السوق المصري واستقرار المنظومة التصديرية.

كما شدد على أهمية إشراك المجالس التصديرية والجهات الفنية في صياغة الحلول، بما يحافظ على مصالح المنتجين ويخفف من تداعيات الأزمات الجوية على الصادرات الزراعية، مع الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

