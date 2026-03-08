قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس «الوطني الفلسطيني»: جرائم عصابات المستوطنين في الضفة تعبير واضح عن منظومة إرهاب منظم
في اليوم العالمي للمرأة| أمهات مصر: تحية لكل أم تربي الأجيال وتصنع المستقبل
استمرار إغلاق المسجد الأقصى| مصر تحذّر من مخاطر السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية
خفض وفيات الأمهات.. مجلس الوزراء: إنجازات مصر في تمكين وحماية المرأة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية
قصة عم عبد الحميد.. رجل خير في المنوفية وهب حياته لأهل قريته ولم يرزقه الله بأطفال
مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى
عايز إتاوة.. ضبط شخص تعدى على قائدي السيارات بسبب الركنة بالقاهرة
في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن
عودة النظام الذكوري .. «الأمم المتحدة» تحذّر من تصاعد التمييز والعنف ضد النساء والفتيات عالميًا
تغيير مُثير للجدل في «إكس» .. إلغاء التحكّم بالوضع الداكن يخرج من التطبيق
إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن إيران ستكثف إطلاق النار
عضو بمجلس الخبراء الإيراني: انتخبنا خليفة خامنئي دون الكشف عن هويته
برلمان

إحالة اقتراحات نواب مجلس الشيوخ للحكومة .. ودعم الصادرات وتوصيل الغاز ضمن أبرز الملفات

فريدة محمد - ماجدة بدوى

 أحال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عددًا من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، حيث وافق المجلس على إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

مد التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي

وتتضمن الإحالات تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات لتشجيع التصدير. كما أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مد التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بمحافظتي الجيزة ودمياط، إضافة إلى توفير منافذ شحن وتنشيط كروت الغاز بالوحدات المحلية بعدد من المراكز.

كما تتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن اقتراح برغبة لإدراج مادة دراسية بعنوان «الثقافة السلوكية» ضمن مناهج التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن إدراج نصوص من الأدب والفن النوبي في مناهج وأنشطة طلاب التعليم قبل الجامعي.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الصحة والسكان حول توفير وسائل الأمان والإنقاذ والتدخل السريع داخل المنشآت الشبابية والرياضية، إضافة إلى عدد من تقارير لجنة الصحة والسكان المتعلقة بتعزيز دور هيئة الدواء المصرية في مراقبة الإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية، وتوفير البدائل الآمنة والفعالة في السوق الدوائي، وتحويل بعض الوحدات الصحية إلى عيادات للتأمين الصحي، وإعادة توفيق أوضاع مراكز صيانة أجهزة المستشفيات، فضلًا عن مطالبات بتوفير الأدوية بمستشفيات التأمين الصحي بعدد من المحافظات.

كما أحال مجلس الشيوخ تقارير لجنة الزراعة والري بشأن وضع سياسة متكاملة للحد من انتشار الكلاب الضالة، وإنشاء منظومة اتصال فوري لتلقي البلاغات عن المبيدات المغشوشة تحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات، إضافة إلى تقارير حول سبل مواجهة التعديات على نهر النيل، إلى جانب تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية بقنوات التليفزيون المصري دعمًا للعملية التعليمية.

المستشار عصام فريد مجلس الشيوخ الشيوخ التعليم

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

راندة المنشاوي

24 مارس.. بدء تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" المرحلة الثامنة والتاسعة بمدينة القاهرة الجديدة

الموازنة العامة

الحكومة تخصص 152.85 مليار جنيه مكافآت للعاملين بالدولة في 7 شهور

البنك المركزي

غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه.. تفاصيل

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب "المشروم" بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

