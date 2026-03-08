إحالة اقتراحات نواب مجلس الشيوخ للحكومة .. ودعم الصادرات وتوصيل الغاز ضمن أبرز الملفات

أحال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عددًا من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، حيث وافق المجلس على إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

مد التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي

وتتضمن الإحالات تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات لتشجيع التصدير. كما أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مد التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بمحافظتي الجيزة ودمياط، إضافة إلى توفير منافذ شحن وتنشيط كروت الغاز بالوحدات المحلية بعدد من المراكز.

كما تتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن اقتراح برغبة لإدراج مادة دراسية بعنوان «الثقافة السلوكية» ضمن مناهج التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن إدراج نصوص من الأدب والفن النوبي في مناهج وأنشطة طلاب التعليم قبل الجامعي.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الصحة والسكان حول توفير وسائل الأمان والإنقاذ والتدخل السريع داخل المنشآت الشبابية والرياضية، إضافة إلى عدد من تقارير لجنة الصحة والسكان المتعلقة بتعزيز دور هيئة الدواء المصرية في مراقبة الإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية، وتوفير البدائل الآمنة والفعالة في السوق الدوائي، وتحويل بعض الوحدات الصحية إلى عيادات للتأمين الصحي، وإعادة توفيق أوضاع مراكز صيانة أجهزة المستشفيات، فضلًا عن مطالبات بتوفير الأدوية بمستشفيات التأمين الصحي بعدد من المحافظات.

كما أحال مجلس الشيوخ تقارير لجنة الزراعة والري بشأن وضع سياسة متكاملة للحد من انتشار الكلاب الضالة، وإنشاء منظومة اتصال فوري لتلقي البلاغات عن المبيدات المغشوشة تحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات، إضافة إلى تقارير حول سبل مواجهة التعديات على نهر النيل، إلى جانب تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية بقنوات التليفزيون المصري دعمًا للعملية التعليمية.