وزير السياحة والآثار: طالبنا شركات الطيران بعدم رفع أسعار رحلاتها بسبب الأحداث الجارية

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن السياحة تقوم على الجميع وليس الوزير فقط، لافتا أن السياحة بصفة عامة قائمة على القطاع الخاص.



أوضح شريف فتحى، في كلمة له بحفل سحور الاتحاد المصري للغرف السياحية، أننا ناقشنا تأثير الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة ومستقبل القطاع، مؤكدا رغم الظروف الراهنة نحن أفضل رغم تباطؤ النمو السياحي.



أشار وزير السياحة والآثار، إلي مطالبته شركات الطيران بعدم رفع أسعار رحلاتها إلي مصر حتى تعود الحركة العالمية إلى طبيعتها.

تابع أننا نحتاج إلي التنوع في اسواقنا وعدم التوقف عن الاسواق الحالية التي نتعاون معها، قائلا: لا استطيع ان أقول أننا نعيش أزمة حتى الآن ولكن نحتاج مجهود أكثر لتعويض أي انخفاض سياحي محتمل.

وحول شعار السياحة تنوع لا ياضاهي، قال بدأنا نسوق منتجاتنا السياحية في هذا الاتجاه لتكرار زيارة السائح مرة أخري لمقاصدنا.

ولفت الوزير أننا نركز على تحقيق ٣٠ مليون سائح قبل 2030، ونطمح في تخطي ذلك الرقم مؤكدا نمتلك مقومات كبيرة تستحق.