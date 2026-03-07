قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لـ 12 مؤثر فرنسي وإيطالي

محمد الاسكندرانى

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة تعريفية لعدد 12 من المؤثرين في السوقين الفرنسي والإيطالي، ممن يتمتعون بنسب متابعة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماع؛، للترويج للمقصد السياحي المصري، وذلك بالتعاون مع أحد منظمى الرحلات.

تجارب سياحية وثقافية متنوعة

 

وتضمنت الرحلة برنامجاً سياحياً لزيارة عدد من المقاصد السياحية والأثرية في مدينتي القاهرة وشرم الشيخ، بما يبرز تنوع المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، وما يقدمه من تجارب سياحية وثقافية متنوعة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصوية العامة للتنشيط السياحي، أن تنظيم هذه الرحلة يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة للتوسع في أدوات الترويج الحديثة، وخاصة الترويج الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جديدة من السائحين وتعزيز التواجد التنافسي للمقصد المصري في الأسواق السياحية المختلفة.

وتأتي هذه الرحلة في إطار الحملة الدعائية الرقمية (Influencer Campaign) التي يطلقها المؤثرون المشاركون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري، حيث من المتوقع أن تحقق الحملة انتشاراً واسعاً، خاصة وأن عدد متابعي كل مؤثر منهم يتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون متابع.

ومن جانبهم، أشار مسؤولو منظم الرحلات الفرنسي Voyage Privé إلى أنه من المتوقع أن يكون للحملة تأثير إيجابي مباشر على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري خلال العام الجاري، حيث يُتوقع أن تسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ بنسبة تصل إلى 25%، إلى جانب تحقيق زيادة بنحو 20% في أعداد السائحين القادمين إلى مصر بصفة عامة.

وخلال الرحلة التعريفية، زار الوفد في مدينة القاهرة كل من المتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة، وبرج القاهرة، وشارع المعز، ومنطقة خان الخليلي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وجامعي السلطان حسن والرفاعي، بالإضافة إلى الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة ومعبد بن عزرا اليهودي بمجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، فضلاً عن القيام برحلة نيلية للاستمتاع بالأجواء المميزة لمدينة القاهرة.

وفي مدينة شرم الشيخ، زار الوفد منطقة سوهو سكوير، وخليج نعمة، والسوق القديم، ومحمية رأس محمد، بالإضافة إلى القيام برحلة سفاري.

