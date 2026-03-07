قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس تنشيط السياحة يعقد اجتماعات مهمة مع منظمي رحلات دوليين.. تفاصيل

رئيس هيئة تنشيط السياحة
رئيس هيئة تنشيط السياحة
محمد الاسكندرانى

في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في ITB Berlin 2026 ، عقد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة، عدداً من الاجتماعات المهنية مع مجموعة من مسؤولي منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران، إلى جانب ممثلي المنصات والشركات الرقمية الدولية.

وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الشركاء الدوليين وبحث آفاق أوسع للتعاون ، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

استعراض الوضع الراهن للمقصد السياحي المصري

وخلال هذه الاجتماعات، تم استعراض الوضع الراهن للمقصد السياحي المصري، والتأكيد على ما يتمتع به من أمن واستقرار، واستمرار تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة، مع الإشارة إلى أن مصر تقع جغرافياً بعيداً عن مناطق التوتر في المنطقة.

كما تم بحث تنظيم رحلات تعريفية لعدد من كبار منظمي الرحلات ووكلاء السفر، إلى جانب استضافة مجموعة من المؤثرين والمدونين وصناع المحتوى من مختلف الأسواق الدولية، لإتاحة الفرصة لهم للتعرف على المقاصد السياحية المصرية على أرض الواقع، ونقل صورة حقيقية تعكس ما تتمتع به مصر من استقرار أمني وتنوع في المنتجات السياحية، إلى جانب ما توفره من مستوى متميز من الخدمات والبنية التحتية السياحية.

وتطرقت الاجتماعات كذلك إلى إمكانية إطلاق حملات ترويجية مشتركة مع عدد من الشركاء الدوليين، بما يتكامل مع الحملة الترويجية الدولية الشاملة التي تستعد الوزارة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة في عدد من الأسواق السياحية المستهدفة.

كما تناول اللقاء مع مسؤولي المنصات والشركات الرقمية الدولية مناقشة فرص تعزيز التعاون في مجالات التسويق الرقمي وتحليل بيانات السفر، واستهداف شرائح جديدة من السائحين عبر المنصات الإلكترونية العالمية.

وفيما يتعلق باللقاءات مع مسؤولي شركات الطيران، فقد تم بحث سبل تعزيز رحلات الطيران إلى الوجهات السياحية المصرية من مختلف الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة.

وفي سياق متصل، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام السياحية المتخصصة، حيث تم استعراض أبرز المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وخطط الوزارة الترويجية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التأكيد على تنوع المنتج السياحي المصري وما يقدمه من تجارب سياحية فريدة تلبي اهتمامات مختلف شرائح السائحين حول العالم.

وقد حضر هذه الاجتماعات الأستاذة سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، والسيد إسماعيل عامر، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة، والأستاذة سيلفانا سعيد، مسؤولة السوق الإنجليزي بالهيئة.

تنشيط السياحة سياحة مصر شركات السياحة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

فينيسيوس

فينيسيوس يطالب لاعبي ريال مدريد بالظهور بأداء أفضل أمام مانشستر سيتي

اتحاد الطائرة

اليوم.. الجولة الثانية من الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

أليجري

أليجري يحسم الجدل حول مستقبله مع ميلان بعد ارتباطه بريال مدريد

بالصور

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد