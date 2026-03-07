رئيس تنشيط السياحة يعقد اجتماعات مهمة مع منظمي رحلات دوليين.. تفاصيل

في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في ITB Berlin 2026 ، عقد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة، عدداً من الاجتماعات المهنية مع مجموعة من مسؤولي منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران، إلى جانب ممثلي المنصات والشركات الرقمية الدولية.

وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الشركاء الدوليين وبحث آفاق أوسع للتعاون ، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

استعراض الوضع الراهن للمقصد السياحي المصري

وخلال هذه الاجتماعات، تم استعراض الوضع الراهن للمقصد السياحي المصري، والتأكيد على ما يتمتع به من أمن واستقرار، واستمرار تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة، مع الإشارة إلى أن مصر تقع جغرافياً بعيداً عن مناطق التوتر في المنطقة.

كما تم بحث تنظيم رحلات تعريفية لعدد من كبار منظمي الرحلات ووكلاء السفر، إلى جانب استضافة مجموعة من المؤثرين والمدونين وصناع المحتوى من مختلف الأسواق الدولية، لإتاحة الفرصة لهم للتعرف على المقاصد السياحية المصرية على أرض الواقع، ونقل صورة حقيقية تعكس ما تتمتع به مصر من استقرار أمني وتنوع في المنتجات السياحية، إلى جانب ما توفره من مستوى متميز من الخدمات والبنية التحتية السياحية.

وتطرقت الاجتماعات كذلك إلى إمكانية إطلاق حملات ترويجية مشتركة مع عدد من الشركاء الدوليين، بما يتكامل مع الحملة الترويجية الدولية الشاملة التي تستعد الوزارة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة في عدد من الأسواق السياحية المستهدفة.

كما تناول اللقاء مع مسؤولي المنصات والشركات الرقمية الدولية مناقشة فرص تعزيز التعاون في مجالات التسويق الرقمي وتحليل بيانات السفر، واستهداف شرائح جديدة من السائحين عبر المنصات الإلكترونية العالمية.

وفيما يتعلق باللقاءات مع مسؤولي شركات الطيران، فقد تم بحث سبل تعزيز رحلات الطيران إلى الوجهات السياحية المصرية من مختلف الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة.

وفي سياق متصل، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام السياحية المتخصصة، حيث تم استعراض أبرز المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وخطط الوزارة الترويجية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التأكيد على تنوع المنتج السياحي المصري وما يقدمه من تجارب سياحية فريدة تلبي اهتمامات مختلف شرائح السائحين حول العالم.

وقد حضر هذه الاجتماعات الأستاذة سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، والسيد إسماعيل عامر، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة، والأستاذة سيلفانا سعيد، مسؤولة السوق الإنجليزي بالهيئة.