تنشيط السياحة تشارك في معرض travel and vacation show الكندي

تدرس هيئة تنشيط السياحة، المشاركة في فعاليات معرض travel and vacation show، والذى سينعقد في كندا خلال الفترة من 11 حتى 12 إبريل القادم.



يذكر أن يعتبر المعرض من أهم المعارض السياحية بكندا ويشارك به كبرى منظمى الرحلات ويعتبر فرصة جيدة للقاء منظمى الرحلات والإعلام المتخصص.

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار عددا من اللقاءات الإعلامية مع محموعة من كبرى القنوات ووكالات الأنباء التركية، وذلك في إطار زيارته إلى تركيا للمشاركة في المعرض السياحي الدولي EMITT

و استعرض الوزير خلال اللقاءات مستجدات قطاع السياحة في مصر، وآفاق التعاون السياحي والاستثماري بين البلدين، مؤكداً على قوة العلاقات المصرية التركية، مشيرًا إلى الزيارة الناجحة للرئيس التركي إلى مصر مؤخرًا.

وأوضح الوزير أن مصر استقبلت 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة 20% عن عام 2024، مع استهداف تحقيق نمو إضافي بنسبة 10% في عام 2026.

كما أشار إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين القادمين من تركيا بنسبة 43% خلال 2025، متوقعًا استمرار النمو خلال 2026، في ظل توقعات بزيادة حجوزات الطيران القادمة من السوق التركي بنسبة تتراوح بين 20% و25%.