السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تدفق السيولة .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

محمد صبيح

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا بعد وقت قليل من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، بدعم من تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية، ليستكمل السوق موجة الصعود التي يشهدها منذ بداية العام.

أداء المؤشرات

إيجي إكس 30: ارتفع بنسبة 0.55% مسجلًا 50263.54 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 0.46% ليصل إلى 17911.27 نقطة.

إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة: زاد بنسبة 0.38% عند مستوى 12916.91 نقطة.

تأتي هذه الارتفاعات في إطار حالة التفاؤل التي تسيطر على تعاملات المستثمرين، مع استمرار تدفق السيولة وتحسن شهية الشراء، وسط ترقب المتعاملين لأداء الأسهم القيادية وحركة التداولات خلال جلسات الأسبوع، في ظل مؤشرات إيجابية على استقرار السوق.

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

أحمد زاهر

لمناقشة استخدام الأطفال للتكنولوجيا.. أحمد زاهر يشارك في اجتماع لجنة الاتصالات بالنواب

ندى بسيوني

ندى بسيوني: "رحلة ندى" يكشف سحر المكان وكنوز الإنسان.. خاص

أسامة منير

وفاة عمة الإعلامي أسامة منير.. تفاصيل

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

