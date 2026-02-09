تدفق السيولة .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا بعد وقت قليل من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، بدعم من تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية، ليستكمل السوق موجة الصعود التي يشهدها منذ بداية العام.

أداء المؤشرات

إيجي إكس 30: ارتفع بنسبة 0.55% مسجلًا 50263.54 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 0.46% ليصل إلى 17911.27 نقطة.

إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة: زاد بنسبة 0.38% عند مستوى 12916.91 نقطة.

تأتي هذه الارتفاعات في إطار حالة التفاؤل التي تسيطر على تعاملات المستثمرين، مع استمرار تدفق السيولة وتحسن شهية الشراء، وسط ترقب المتعاملين لأداء الأسهم القيادية وحركة التداولات خلال جلسات الأسبوع، في ظل مؤشرات إيجابية على استقرار السوق.