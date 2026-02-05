تباين أداء البورصة المصرية في ختام الأسبوع.. صعود المؤشر الرئيسي وتراجع الأسهم الصغيرة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع، حيث صعد المؤشر الرئيسي بدعم من أسهم قيادية، في مقابل تراجع مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة.
أبرز المؤشرات:
ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.22% ليغلق عند 49739 نقطة.
صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند 59850 نقطة.
قفز مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.22% ليغلق عند 22611 نقطة.
زاد مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات بنسبة 0.04% ليغلق عند 5013 نقاط.
المؤشرات المتراجعة:
تراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند 12770 نقطة.
هبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند 17661 نقطة.
مؤشر الشريعة
ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.43% ليغلق عند 5111 نقطة.
تعاملات السوق:
قيمة التداولات: 9.3 مليار جنيه.
رأس المال السوقي:
خسر 7 مليارات جنيه ليغلق عند 3.250 تريليون جنيه.