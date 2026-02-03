رئيس البورصة المصرية: التحول الرقمي ضرورة لتعزيز تنافسية السوق محليًا ودوليًا

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، وذلك برعاية وزارتي المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والبورصة المصرية.

أحمد كجوك وزير المالية

وذلك بمشاركة كل من معالي أحمد كجوك وزير المالية، ومعالي الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

حيث أكد الدكتور إسلام عزام خلال حوار مفتوح ضمن فعاليات القمة أن البورصة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في مسار التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع تسارع وتيرة التكنولوجيا المالية وتغير أنماط التداول، موضحًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية لرفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وأشار رئيس البورصة إلى أن المنصات الرقمية وتطبيقات التداول الحديثة أسهمت بشكل واضح في إعادة تشكيل خريطة المستثمرين داخل السوق، من خلال جذب شرائح جديدة، خاصة من فئة الشباب، وتسهيل الوصول إلى أدوات الاستثمار، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين ويعزز مفهوم الشمول الاستثماري.

وأوضح عزام أن البورصة المصرية تعمل على تطوير أنظمتها بما يسمح بالاستفادة المتدرجة من تحليل البيانات والتقنيات الذكية داخل البنية التحتية للسوق، مع الالتزام الكامل بأطر الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والحفاظ على استقرار السوق.

وأكد سيادته أن تنويع الأدوات الاستثمارية يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتعميق السوق وزيادة كفاءته، لافتًا إلى التقدم المحرز في ملف إطلاق سوق المشتقات المالية وتداول العقود الآجلة، , تفعيل آلية “البيع على المكشوف” خلال شهر في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية منضبطة وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي سياق متصل، أوضح أن العمل مستمر على تطوير السوق الثانوي للسندات، بما يسهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير، ودعم دور سوق الدين كأداة تمويل رئيسية للاقتصاد.

كما أشار الدكتور اسلام البورصة المصرية تتابع التطورات العالمية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ Blockchain، وتدرس الاستفادة منها على المدى المتوسط والطويل.

وحول مؤشرات البورصة، قال إن هناك خططًا مستمرة لتطوير مؤشرات السوق بما يعكس بصورة أدق حركة التداول وتنوع القطاعات، ويخدم احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.

واختتم الدكتور إسلام عزام بالتأكيد على أن التكامل بين التطوير التكنولوجي، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز الثقافة المالية يمثل الأساس لبناء سوق مال قوي ومستدام، قادر على دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول الاستثماري.