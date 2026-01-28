ارتفاع غالبية مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأربعاء

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي لمعظم المؤشرات، بدعم من أداء الأسهم القيادية، فيما خالف مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة الاتجاه العام وتراجع بشكل محدود.

أداء المؤشرات

وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 48,118 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.52% مسجلًا 57,698 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.69% ليبلغ 21,897 نقطة.

وسجل مؤشر EGX35-LV مكاسب بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 4,938 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 12,501 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.17% ليغلق عند 17,210 نقاط.

كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4,975 نقطة، وسط أداء متباين للأسهم المدرجة ضمن المؤشر.