تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على أداء متباين، حيث سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا بدعم من صعود عدد من الأسهم القيادية.

في حين تراجعت مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة، وسجلت قيمة التداول 6.8 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى 3.181 تريليون جنيه.

أبرز مؤشرات الجلسة:

ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 47,834 نقطة.

صعود مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.51% مسجلًا 57,414 نقطة.

زيادة مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 21,752 نقطة.

ارتفاع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.13% ليغلق عند 4,904 نقاط.

تراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12,505 نقاط.

هبوط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.57% مسجلًا 17,184 نقطة.

انخفاض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4,968 نقطة.