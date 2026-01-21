ختام الأربعاء.. تباين أداء أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية تربح 16 مليار جنيه

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأربعاء:

-بورصة مصر تربح 16 مليار جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

-صعود أسواق المال الإماراتية

تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصات السعودية، مصر، الإمارات والأردن وتراجعت قطر، الكويت، مسقط والبحرين.

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأربعاء 21 يناير 2026.

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على صعود جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

رأس المال السوقي: ربح 16 مليار جنيه ليغلق عند 3.131 تريليون جنيه

EGX30: ارتفاع 0.31% ليغلق عند 46,048 نقطة

EGX30 محدد الأوزان: صعود 0.33% إلى 55,362 نقطة

EGX30 للعائد الكلي: زيادة 0.31% إلى 20,940 نقطة

EGX35 منخفض التقلبات: قفزة 1.15% إلى 4,774 نقطة

EGX70 متساوي الأوزان: صعود 0.97% إلى 12,718 نقطة

EGX100 متساوي الأوزان: ارتفاع 0.77% إلى 17,223 نقطة

مؤشر الشريعة الإسلامية: زيادة طفيفة 0.01% إلى 4,882 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعا بمقدار 35.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 10948.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 234 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 71 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا بمقدار 9.84 نقطة، ليصل إلى مستوى 23368.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

أسواق المال الإماراتية

ارتفعت أسواق المال الإماراتية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، إذ أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.097%، ما يعادل 9.85 نقطة، ليستقر عند مستوى 10205.71 نقطة.

وعلى صعيد حركة التداول، بلغت قيمة السيولة التي ضخت في السوق 1.201 مليار درهم ، من خلال تداول 359.662 مليون سهم نُفذت عبر 24.189 ألف صفقة. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بنهاية الجلسة نحو 3.127 تريليون درهم.

وفي سوق دبي المالي قاد المستثمرون الأجانب زخم الارتفاع ، حيث سجلوا صافي استثمار (شراء) قوي بلغ 55.698 مليون درهم ، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في جاذبية أسهم دبي تزامناً مع وصول المؤشر لمستويات قياسية.

ووفق بيانات السوق، جاء هذا الصافي نتيجة عمليات شراء إجمالية بقيمة 242.938 مليون درهم ، مقابل عمليات بيع بلغت قيمتها 187.240 مليون درهم.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.34%، لتصل إلى مستوى 3560.70 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2946 صفقة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 6187.19 نقطة منخفضا 59.2 نقطة أو بنسبة 0.948% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6246.39 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 32 مليونا و239 ألفا و868 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 31.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 24 مليونا و458 ألفا و168 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.326 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 33.21 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة 4 ملايين و259 ألف ريال، مشكلة ما نسبته 13.21 %، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 5 ملايين و55 ألف ريال أي ما نسبته 15.68 %، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني 796 ألف ريال أو بنسبة 2.47%.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 0.47 نقطة بنسبة 0.01 % ليبلغ مستوى 8847.01 نقطة.

وتم تداول 292.5 مليون سهم عبر 20385 صفقة نقدية بقيمة 84.5 مليون دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.13 نقطة بنسبة 0.09 % ليبلغ مستوى 8230.72 نقطة من خلال تداول 166.8 مليون سهم عبر 11269 صفقة نقدية بقيمة 32.7 مليون دينار .

في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الأول 1.13 نقطة بنسبة 0.01% ليبلغ مستوى 9437.38 نقطة من خلال تداول 125.6 مليون سهم عبر 9116 صفقة بقيمة 51.7 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 43.74 نقطة بنسبة 0.50 % ليبلغ مستوى 8803.15 نقطة من خلال تداول 109.9 مليون سهم عبر 7058 صفقات نقدية بقيمة 22.4 مليون دينار.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بشكل طفيف بواقع 3.52 نقطة، أي بنسبة 0.03 %، ليصل إلى مستوى 11216.70 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 126 مليونا و258 ألفا و468 سهما، بقيمة 390 مليونا و346 ألفا و162.889 ريال، عبر تنفيذ 23033 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 672 مليارا و922 مليونا و313 ألفا و887.466 ريال، مقارنة بـ672 مليارا و173 مليونا و449 ألفا و904.130 ريال، في الجلسة السابقة.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,052.49، بانخفاض قدره 1.10 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,014.38 بانخفاض قدره 2.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و43 ألفًا و984 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليونان و647 ألفًا و823 دينارًا بحرينيًا، نُفذت من خلال 78 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 93.37% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.