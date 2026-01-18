15.140 تريليون جنيه إجمالي التداول بالبورصة خلال 11 شهرا

ارتفع إجمالي قيمة التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2025، بنسبة 22.2% على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - في البورصة، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، قيمة بلغت 15.140 تريليون جنيه، مقابل 12.390 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 22.2%، وفقا لهيئة الرقابة المالية.

تداول الأسهم

كشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة “تداول الأسهم” في البورصة المصرية ارتفعت خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2025 بنسبة 10.2%، لتسجل 1,186,899.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

وخلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بلغت قيمة “تداولات السندات وأذون الخزانة” نحو 13.953 تريليون جنيه، مقارنة بـ 11.313 تريليون جنيه خلال الفترة من العام 2024، بمعدل ارتفاع 23.3%.

14.3 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2024

وارتفع إجمالي قِيَم التداول بنسبة 344.8%؛ لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024، مقارنة بـ 3.2 تريليون جنيه في 2023، بنسبة نمو 344.8%، مدفوعة بقفزة كبيرة في قيم تداول الأوراق الحكومية (متضمنة أذون الخزانة)؛ نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية.

وسجلت تداول الأوراق الحكومية، ارتفاعا، بنسبة 428%، حيث بلغت 13.135 تريليون جنيه في 2024، مقارنة بـ 2.487 تريليون جنيه في 2023.

كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1,198 تريليون جنيه في 2024- وهي أعلى قيمة في تاريخ البورصة المصرية - مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023 بمعدل زيادة بلغ 63%.