الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

قبل ما تاكل رنجة وفسيخ في العيد.. فوائد مذهلة للبصل الأخضر تحمي من أضرار الأكل المملح

فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ
آية التيجي

يحرص الكثير من المصريين على تناول الرنجة والفسيخ في أول أيام عيد الفطر، وهي من العادات الغذائية الشهيرة، لكن خبراء التغذية ينصحون بإضافة البصل الأخضر إلى هذه الوجبة لما له من فوائد صحية عديدة تساعد الجسم على مقاومة تأثير الأملاح وتحسين الهضم.

ووفقًا لموقع Tua Saúde المتخصص في الصحة والتغذية، فإن البصل الأخضر يعد من النباتات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وتحسن صحة القلب وتساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، ومن أهمها:

ـ يساعد على تنظيم ضغط الدم:
يحتوي البصل الأخضر على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، كما يساهم في التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم، وهو أمر مهم عند تناول الأسماك المملحة.

ـ يقوي جهاز المناعة:
يحتوي على فيتامين C والفلافونويدات والبيتا كاروتين، وهي عناصر تساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة البكتيريا والفيروسات.

ـ يحسن عملية الهضم:
بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، يساعد البصل الأخضر على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، خاصة بعد الوجبات الدسمة في العيد.

ـ يقلل الكوليسترول الضار:
تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البصل الأخضر على تقليل الكوليسترول الضار LDL، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
يحافظ على صحة العين
يحتوي على مركبات اللوتين والزياكسانثين التي تساعد على حماية العين من تأثير الأشعة الضارة وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر.

ـ يساهم في الوقاية من الأنيميا:
يساعد فيتامين C الموجود في البصل الأخضر على تحسين امتصاص الحديد في الجسم، مما قد يساعد في الوقاية من فقر الدم.

القيمة الغذائية للبصل الأخضر

ويحتوي كل 100 جرام من البصل الأخضر على:
حوالي 30 سعرًا حراريًا
3.2 جرام بروتين
2.5 جرام ألياف
نسبة عالية من فيتامين C وA وK
البوتاسيوم والبيتا كاروتين

أفضل طرق تناول البصل الأخضر في عيد الفطر

ويمكن تناول البصل الأخضر:
بجانب الرنجة والفسيخ
في السلطات
مع الأومليت
كمكون في الصلصات
مع الأرز أو الأسماك

نصيحة صحية في العيد

وينصح خبراء التغذية بتناول كميات معتدلة من الأسماك المملحة مع الإكثار من الخضروات مثل البصل الأخضر والخس والليمون، مع شرب كميات كافية من الماء لتقليل احتباس السوائل.

فوائد البصل الأخضر الرنجة والفسيخ أكل عيد الفطر أضرار الفسيخ ماذا نأكل مع الرنجة فوائد البصل الأخضر للصحة تقليل ضغط الدم تقوية المناعة أكل العيد الصحي نصائح غذائية في عيد الفطر

