الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
آية التيجي

تلعب الكلى دورا أساسيا في تنقية الدم من السموم، والحفاظ على توازن السوائل والأملاح داخل الجسم، لذلك ينصح خبراء الصحة بالاهتمام بشرب السوائل الصحية التي تدعم وظائفها، خاصة مع قلة شرب المياه في شهر رمضان خلال فترة الصيام.

ووفقًا لموقع Healthsite، هناك مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد على تحسين صحة الكلى وتعزيز قدرة الجسم على التخلص من السموم بشكل طبيعي، ومن أبرزها ما يلي :

ـ عصير الليمون:
يعد ماء الليمون من أبسط المشروبات المفيدة لصحة الكلى، حيث يحتوي على مادة السترات التي تساعد على تقليل فرص تكوّن حصوات الكلى من خلال تقليل ترسبات الكالسيوم.
كما أن تناول ماء الليمون الدافئ صباحًا يساعد على:
تحسين عملية الهضم
ترطيب الجسم
دعم وظائف الكلى

ـ ماء جوز الهند:
يعتبر ماء جوز الهند من المشروبات الطبيعية الغنية بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.
ومن أبرز فوائده:
دعم ترطيب الجسم
تحسين وظائف الكلى
المساعدة في التخلص من السموم عبر البول

لكن ينصح بتناوله باعتدال للحصول على فوائده دون آثار جانبية.

ـ عصير التوت البري:
يشتهر عصير التوت البري بفوائده لصحة المسالك البولية، حيث يحتوي على مركبات تقلل من التصاق البكتيريا الضارة بجدران المسالك البولية، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.
ويساعد ذلك بشكل غير مباشر على:
تقليل الضغط على الكلى
تحسين صحة الجهاز البولي
تقليل فرص الالتهابات

ـ مشروب الزنجبيل:
يحتوي الزنجبيل على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهابات، والتي تساعد على دعم صحة الكلى وتحسين الدورة الدموية.
ومن فوائده:
تقليل الالتهابات
تحسين الدورة الدموية
دعم عملية الهضم
مساعدة الجسم على التخلص من السموم

ـ ماء الشعير:
يعد ماء الشعير من المشروبات الطبيعية التي تستخدم لتحسين صحة الكلى والمسالك البولية، حيث يعمل كمدر بول طبيعي يساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات.
كما قد يساعد على:
تقليل التهابات المسالك البولية
دعم وظائف الكلى
تحسين عملية التخلص من الفضلات

نصائح للحفاظ على صحة الكلى

وينصح الخبراء باتباع بعض العادات للحفاظ على صحة الكلى، منها:
ـ شرب كميات كافية من الماء يوميًا
ـ تقليل تناول الأملاح
ـ تجنب الإفراط في المشروبات الغازية
ـ اتباع نظام غذائي صحي
ـ إجراء الفحوصات الدورية

