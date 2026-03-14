نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم السبت 14 مارس 2026، وسط حالة من التذبذب الواضح في حركة المعدن الأصفر.

انخفاض سعر الذهب عالميًا

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا واستمرار ضعف الطلب في السوق ، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الأعيرة المختلفة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين.

سعر الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب في سوق الصاغة انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات أمس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 70 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر، بينما فقد الجنيه الذهب نحو 560 جنيهًا خلال نفس الفترة.



وتشير بيانات السوق إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة استمرار الضغوط على الطلب المحلي، إلى جانب التقلبات التي تشهدها البورصات العالمية للذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع: 8470 جنيهًا

سعر الشراء: 8410 جنيهات

عيار 21:

سعر البيع: 7410 جنيهات

سعر الشراء: 7360 جنيهًا

عيار 18:

سعر البيع: 6350 جنيهًا

سعر الشراء: 6310 جنيهات

عيار 14:

سعر البيع: 4940 جنيهًا

سعر الشراء: 4905 جنيهات

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 59,280 جنيهًا

سعر الشراء: 58,880 جنيهًا

كما سجلت الأونصة نحو 263,400 جنيه للبيع مقابل 261,625 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا داخل البورصات العالمية، حيث سجلت الأونصة نحو 5019.58 دولارًا، بانخفاض بلغت نسبته 1.20%، وفقًا لبيانات الأسواق العالمية.



ويأتي هذا التراجع العالمي في ظل استمرار حالة الضبابية في الاقتصاد الدولي، إضافة إلى تحركات المستثمرين بين الذهب والأصول الأخرى، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار في الأسواق.

المصنعية وتأثيرها على السعر النهائي

عند شراء الذهب من محال الصاغة، يتم إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام المعلن، والتي تتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا للجرام، وتختلف من محل لآخر ومن محافظة إلى أخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

ضعف الطلب المحلي يضغط على الأسعار

يرى عدد من الخبراء في سوق الذهب أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الأسعار في مصر هو انخفاض الطلب المحلي خلال الفترة الأخيرة، حيث يعاني السوق من تراجع واضح في القوة الشرائية للمستهلكين.

كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود أثر بشكل مباشر على السيولة المتاحة لدى المواطنين، وهو ما دفع الكثيرين إلى تقليل شراء الذهب أو تأجيل قرارات الشراء.

وفي المقابل، زادت عمليات البيع العكسي من جانب بعض المواطنين الذين يلجأون إلى بيع مدخراتهم من الذهب للحصول على السيولة اللازمة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.



سعر الدولار في سوق الصاغة

وفيما يتعلق بتسعير الذهب محليًا، سجل ما يُعرف بـ دولار الصاغة نحو 52.47 جنيهًا، مقارنة بحوالي 52.49 جنيهًا في البنوك، وهو ما يعكس تقاربًا بين السعرين وتأثيرهما على حركة تسعير الذهب داخل السوق.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الذهب استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط السوق بالتحركات العالمية للذهب، إضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية.

ويراقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب عن كثب أي تطورات اقتصادية أو قرارات مالية قد تؤثر على حركة الأسعار، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية حاليًا.