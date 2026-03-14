الزمالك يوقف سلسلة انتصارات أوتوهو دوبو في كأس الكونفدرالية بالتعادل في ذهاب ربع النهائي
وزير الأشغال اللبناني: الأوضاع في مطار رفيق الحريري طبيعية.. ونسعى لحماية البنى التحتية
شاهد.. لقطات من داخل ملعب حمادي العقربي قبل مواجهة الترجي والأهلي غدًا
عراقجي: مضيق هرمز مفتوح.. لكنه مغلق أمام أعدائنا وحلفائهم
الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. تدهور الرؤية والابتعاد عن اللوحات الإعلانية
إيران.. عشرات الآلاف يودعون القادة والمدنيين في جنازة عسكرية مهيبة| فيديو
بورسعيد تطلق مبادرة "من مقاعد الدراسة إلى منصة القيادة" لتنمية مهارات الطلاب
إيران تقصف إيلات بالذخائر العنقودية.. تضرر 7 مواقع وإصابة 3 أشخاص
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود لاعيان؟
صفارات الإنذار تهز القدس.. صواريخ إيرانية تشعل التوتر وإسرائيل تتحدث عن «مرحلة الحسم»
الأرصاد: استمرار نشاط الأتربة بأغلب الأنحاء .. والتحسن خلال ساعات
الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم السبت 14 مارس 2026، وسط حالة من التذبذب الواضح في حركة المعدن الأصفر. 

انخفاض سعر الذهب عالميًا

 

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا واستمرار ضعف الطلب في السوق ، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الأعيرة المختلفة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين.
سعر الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب في سوق الصاغة انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات أمس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 70 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر، بينما فقد الجنيه الذهب نحو 560 جنيهًا خلال نفس الفترة.
 

سعر الذهب

وتشير بيانات السوق إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة استمرار الضغوط على الطلب المحلي، إلى جانب التقلبات التي تشهدها البورصات العالمية للذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع: 8470 جنيهًا

سعر الشراء: 8410 جنيهات

عيار 21:

سعر البيع: 7410 جنيهات

سعر الشراء: 7360 جنيهًا

عيار 18:

سعر البيع: 6350 جنيهًا

سعر الشراء: 6310 جنيهات

عيار 14:

سعر البيع: 4940 جنيهًا

سعر الشراء: 4905 جنيهات

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 59,280 جنيهًا

سعر الشراء: 58,880 جنيهًا

كما سجلت الأونصة نحو 263,400 جنيه للبيع مقابل 261,625 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا داخل البورصات العالمية، حيث سجلت الأونصة نحو 5019.58 دولارًا، بانخفاض بلغت نسبته 1.20%، وفقًا لبيانات الأسواق العالمية.
 

سعر الذهب

ويأتي هذا التراجع العالمي في ظل استمرار حالة الضبابية في الاقتصاد الدولي، إضافة إلى تحركات المستثمرين بين الذهب والأصول الأخرى، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار في الأسواق.

المصنعية وتأثيرها على السعر النهائي

عند شراء الذهب من محال الصاغة، يتم إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام المعلن، والتي تتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا للجرام، وتختلف من محل لآخر ومن محافظة إلى أخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

ضعف الطلب المحلي يضغط على الأسعار

يرى عدد من الخبراء في سوق الذهب أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الأسعار في مصر هو انخفاض الطلب المحلي خلال الفترة الأخيرة، حيث يعاني السوق من تراجع واضح في القوة الشرائية للمستهلكين.

كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود أثر بشكل مباشر على السيولة المتاحة لدى المواطنين، وهو ما دفع الكثيرين إلى تقليل شراء الذهب أو تأجيل قرارات الشراء.

وفي المقابل، زادت عمليات البيع العكسي من جانب بعض المواطنين الذين يلجأون إلى بيع مدخراتهم من الذهب للحصول على السيولة اللازمة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
 

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يكسر التوقعات ويسجل رقمًا

سعر الدولار في سوق الصاغة

وفيما يتعلق بتسعير الذهب محليًا، سجل ما يُعرف بـ دولار الصاغة نحو 52.47 جنيهًا، مقارنة بحوالي 52.49 جنيهًا في البنوك، وهو ما يعكس تقاربًا بين السعرين وتأثيرهما على حركة تسعير الذهب داخل السوق.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الذهب استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط السوق بالتحركات العالمية للذهب، إضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية.

ويراقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب عن كثب أي تطورات اقتصادية أو قرارات مالية قد تؤثر على حركة الأسعار، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية حاليًا.

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر الذهب عيار 21 أسعار الذهب عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعصا مكنسة.. تفاصيل مقـ.تل سيدة على يد زوجها في أوسيم

جنازة

كان رايح يجيب سحور.. تشييع جثمان شاب قـ.تل على يد آخر في المنوفية

المتهم

مقطع صوتى مخل.. القبض على سائق ميكروباص بالجيزة

بالصور

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لحوم
لحوم
لحوم

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل برياني الفراخ في البيت.. زي المطاعم

طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد