الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إليزابيث شاكر تطالب بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الكلاب الضالة

النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر
حسن رضوان

تقدمت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى حكم المادة (132) من الدستور والمادة (230) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن سياسة الحكومة تجاه انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في الشوارع وما تسببه من تهديدات أمنية وصحية للمواطنين.

وطالبت النائبة اليزابيث شاكر بإدراج الموضوع ضمن أعمال المجلس، في ضوء تزايد أعداد الكلاب الضالة خلال الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من حوادث عقر متكررة، إضافة إلى المخاطر الصحية المحتملة وعلى رأسها مرض السعار، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأطفال وكبار السن وسلامة المجتمع بشكل عام.

وأكدت شاكر في طلبها أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يتم وفق رؤية متكاملة تراعي البعد الإنساني، وفي إطار منضبط يوازن بين حماية المواطنين والالتزام بالمعايير الدولية للرفق بالحيوان، بعيدًا عن أي حلول عشوائية أو غير علمية.

ودعت النائبة إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع الظاهرة، تتضمن التوسع في برامج التعقيم والتطعيم للحد من التكاثر، وإنشاء ملاجئ مطابقة للمعايير البيطرية، إلى جانب تشديد الرقابة على ظاهرة التخلي عن الحيوانات الأليفة في الشوارع، مع تعزيز التوعية المجتمعية بأساليب التعامل الآمن مع الحيوانات.

واختتمت شاكر طلبها بالتأكيد على أن الهدف من المناقشة هو الوصول إلى حلول متوازنة تضمن سلامة المواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على القيم الإنسانية والقانونية في التعامل مع الحيوان.

