مسافة السكة مش كلام.. أحمد موسى: كل اللي طلبه الأشقاء العرب من مصر تمت الاستجابة له

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي قال قبل كده إن الجيش نار متلعبوش بيه أو تلعبوا معاه ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الجيش المصري هو جيش الشعب وهو مصدر قوتنا وقوة جيش مصر رسالة أمان لمصر ولكل الدول العربية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كل اللي طلبه الأشقاء العرب من مصر تم الاستجابة له حتى العسكري منها ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مسافة السكة مش كلام وإحنا السند الحقيقي لكل الدول العربية ".