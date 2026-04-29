ذخيرة حية.. أحمد موسى: إصابة الأهداف في مناورة بدر 2026 كانت بنسبة 100 %

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم إصابة الأهداف في مناورة بدر 2026 بنسبة 100 % وتم تنفيذ المناورة بالذخيرة الحية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الدبابات والمقاتلات والاباتشي بتضرب ذخيرة حية وكأننا في حرب حقيقية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المقاتل المصري على اعلى مستوى من التدريب والتنسيق بين مختلف الأسلحة داخل القوات المسلحة ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الواحد كان قاعد سعيد ومطمن من اللي شافه في مناورة بدر 2026 "، مضيفا:" جيشنا على أعلى مستوى من الجاهزية ".

