أحمد موسى: الجيش المصري مش بيريح خالص والتدريب مستمر

علق الإعلامي أحمد موسى، على تنفيذ القوات المسلحة المصرية للمرحلة الرئيسية من المشروع التكتيكي بدر ٢٠٢٦ باستخدام الذخيرة الحية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجيش المصري مستمر في تدريباته ومناورة بدر 2026 تحدث بشكل يومي داخل القوات المسلحة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الجيش المصري مش بيريح خالص والجيش شغال تدريبات على مدار الساعة في كافة الاتجاهات الاستراتيجية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" في أكتوبر 1973 تفوقنا على العدو الإسرائيل بقوة المقاتل المصري وكنا فخورين بقواتنا المسلحة في المناورة ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مناورة بدر 2026 حاجة بسيطة جدا من قدرات القوات المسلحة والمناورة تمت في وحدة من وحدات الجيش الثالث الميداني ".

